Acasă » Știri » Aroganța supremă a unui influencer: s-a cazat în Burj Al Arab din Dubai. A plătit 20.500 de euro pe noapte, iar baia camerei l-a dat pe spate!

Aroganța supremă a unui influencer: s-a cazat în Burj Al Arab din Dubai. A plătit 20.500 de euro pe noapte, iar baia camerei l-a dat pe spate!

De: Adrian Sabau 01/09/2025 | 19:00
Aroganța supremă a unui influencer: s-a cazat în Burj Al Arab din Dubai. A plătit 20.500 de euro pe noapte, iar baia camerei l-a dat pe spate!
Hotelul Burj Al Arab din Dubai, pe 12 septembrie 2024. Foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Un YouTuber american le-a prezentat fanilor experienţa de a se caza la singurul hotel de șapte stele din lume, Burj Al Arab din Dubai, unde o noapte poate costa chiar şi 20.000 de euro.

Hotelul Burj Al Arab, un complex de lux din Dubai, pretinde că este singurul „hotel de șapte stele” din lume. Deși sistemul oficial de evaluări cu stele din industria hotelieră ajunge doar până la cinci, Burj Al Arab și-a acordat singur încă două stele, pentru a arăta cât de bun este față de restul, arată DAILY MAIL.

Hotelul, considerat a fi al treilea cel mai înalt din lume, este cel mai faimos din Dubai, destinația favorită pentru super-bogați. Pentru privilegiul de a se caza o zi acolo, clienții sunt taxați cu suma de 20.000 de euro pe noapte.

Drew Binsky, un tânăr american care se mândrește cu 5,75 milioane de abonați pe YouTube, și-a asumat sarcina de a testa condițiile unice ale hotelului.

Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn...
„ISPITA” se strecoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră” și „recunoscătoare” de poza cu cei doi președinți
„ISPITA” se strecoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta...

Ce impresie le-a făcut hotelul de șapte stele celor doi americani

Binsky și partenera sa au explorat hotelul uriaș, care are 199 de apartamente exclusiviste, șase restaurante și un serviciu de majordomi disponibili 24 de ore din 24.

Apartamentul lui Drew, aflat la unul din etajele superioare ale hotelului, oferea o priveliște panoramică a metropolei din Dubai.

YouTuberul a profitat la maximum de unele dintre cele mai somptuoase atracții ale Burj, dar cel mai mult l-a surprins baia:

„Uitați-vă la asta. Aceasta este baia, iar dușul este literalmente din aur.”

Deloc surprinzător, aurul s-a dovedit a fi culoarea predominantă a decorului hotelului. Influencerul s-a îndreptat apoi spre recepția hotelului, care, spunea el, i-a amintit de decorul din filmele cu Austin Powers – pereți cu modele albastru cu alb și covoare decorate grandios.

Cappuccino “de 24 de karate” și mâncare cu gheață carbonică

În timpul șederii sale, Binsky a gustat unele dintre cele mai extravagante alimente și băuturi de la Burj. Printre altele, el a sorbit un cappuccino “de 24 de karate.” Pentru 35 de euro pe ceașcă, YouTuberul a primit un cappuccino care se mândrea cu o foiță de aur comestibil așezată deasupra spumei.

După aceea, el a servit o masă unde mâncarea părea să aibă gheață carbonică ridicându-se din farfurie.

Cât susține YouTuber-ul că costă o noapte la Burj Al Arab

YouTuber-ul a încheiat videoclipul punându-i o întrebare soției sale:

„Deci iubito, ai plăti 160.000 de dolari pe noapte pentru a sta aici?”

„Nu pot”, a răspuns ea, cu regret.

Prețul pe care Binsky l-a menționat pentru apartament a fost probabil ușor exagerat, având în vedere că relatările din presă sugerează că camerele sunt disponibile la prețul de “chilipir” de 20.000 de euro pe noapte.

Care a fost reacția urmăritorilor

În secțiunea de comentarii, urmăritorii YouTuberului și-au dat cu părerea dacă șederea la hotel a meritat sau nu. Un privitor a spus:

„Mai degrabă aș cheltui acea sumă de bani călătorind în părți ale lumii, unde există peisaje frumoase”.

Un altul a adăugat:

„Clienții sunt jupuiți de bani”, înainte de a sugera: „De asemenea, poți investi acești bani. Puteți începe o afacere cu 160 de mii de dolari. Cumpărați o casă pentru 100 de mii de dolari și remodelați-o cu 60.000 de dolari. Apoi o vindeți cu 300 de mii de dolari și obțineți un profit de 140 de mii de dolari”.

Un al treilea a postat:

„Nu aș plăti atât. Mai degrabă mi-aș lua un Rolls Royce și aș dormi în el.”

Un alt urmăritor a spus:

„Arătă complet ca ceva din anii ’90, în cel mai rău mod posibil. Trebuie să renoveze acest hotel cât mai curând posibil.”

(Citește și: Povestea total neașteptată a celei mai tinere miliardare din lume! Comandă mâncare la ofertă, merge cu taxi și vânează chilipiruri!)

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea sportului! Un portar de 33 de ani a murit pe teren, în timpul meciului
Știri
Doliu în lumea sportului! Un portar de 33 de ani a murit pe teren, în timpul meciului
Crimă la Burning Man! Un bărbat a fost găsit fără viață, în ultima zi de festival
Știri
Crimă la Burning Man! Un bărbat a fost găsit fără viață, în ultima zi de festival
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
Mediafax
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
Cum să prepari cea mai bună ZACUSCĂ. Rețeta cunoscută doar de adevăratele gospodine
Gandul.ro
Cum să prepari cea mai bună ZACUSCĂ. Rețeta cunoscută doar de adevăratele gospodine
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a...
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Adevarul
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce...
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului
Digi24
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul...
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
Mediafax
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se...
Parteneri
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în ultimii ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”
Click.ro
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău....
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
WOWBiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui!...
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani...
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Digi 24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a...
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat din Cluj. Agresorul a fost arestat preventiv
Digi24
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de...
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Gordon Ramsay, primul mesaj după diagnosticul de cancer: „Nu uitați de protecția solară!” Care este starea de sănătate a celebrului bucătar
kanald.ro
Gordon Ramsay, primul mesaj după diagnosticul de cancer: „Nu uitați de protecția solară!” Care este...
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați...
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia?
kfetele.ro
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent...
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
WOWBiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă...
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să
observatornews.ro
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată...
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Noi telefoane flagship vor fi lansate în această toamnă. Care sunt noutățile aduse de acestea?
go4it.ro
Noi telefoane flagship vor fi lansate în această toamnă. Care sunt noutățile aduse de acestea?
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
Descopera.ro
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
DOLIU URIAȘ în România! L-am pierdut și pe el... Marele nostru CÂNTĂREȚ A MURIT, în urmă cu scurt timp, iar acum toată lumea îl plânge
Viva.ro
DOLIU URIAȘ în România! L-am pierdut și pe el... Marele nostru CÂNTĂREȚ A MURIT, în...
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
Fanatik.ro
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din...
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București
Fanatik.ro
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale...
Zi mare pentru familia Băsescu! Elena Băsescu e în culmea fericirii: Într-o clipă, viața se întâmplă (FOTO)
Capital.ro
Zi mare pentru familia Băsescu! Elena Băsescu e în culmea fericirii: Într-o clipă, viața se...
BREAKING NEWS! Lovitura fatală pentru români! Guvernul pregătește majorarea TVA de 21 la 23%!
Romania TV
BREAKING NEWS! Lovitura fatală pentru români! Guvernul pregătește majorarea TVA de 21 la 23%!
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  2 septembrie 2025. Vara continuă până pe 21 septembrie
evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  2 septembrie 2025. Vara continuă până pe 21 septembrie
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
Gandul.ro
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în...
Fiul lui Ion Țiriac, pachet de mușchi la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
as.ro
Fiul lui Ion Țiriac, pachet de mușchi la 48 de ani. Imaginile cu care și-a...
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o...
HOROSCOP 2 septembrie 2025. O zodie își găsește echilibrul și primește sprijinul de care avea mare nevoie! Urmează o perioadă plină de surprize și reușite pentru aceasta
radioimpuls.ro
HOROSCOP 2 septembrie 2025. O zodie își găsește echilibrul și primește sprijinul de care avea...
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul...
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”
Fanatik.ro
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv...
Știrile zilei, 27 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 27 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea sportului! Un portar de 33 de ani a murit pe teren, în timpul meciului
Doliu în lumea sportului! Un portar de 33 de ani a murit pe teren, în timpul meciului
Crimă la Burning Man! Un bărbat a fost găsit fără viață, în ultima zi de festival
Crimă la Burning Man! Un bărbat a fost găsit fără viață, în ultima zi de festival
Ce propunere indecentă a scos-o din minți pe Theo Rose: „Lasă-mă d***u în pace, o fi și asta ...
Ce propunere indecentă a scos-o din minți pe Theo Rose: „Lasă-mă d***u în pace, o fi și asta o chestie”
Horoscop 2 septembrie 2025. Zodia care are grave probleme financiare
Horoscop 2 septembrie 2025. Zodia care are grave probleme financiare
(P) S-A CÂȘTIGAT CEL MAI MARE JACKPOT DIN ROMÂNIA LA MAGNUM! 509.716,23 LEI PREMIU PLĂTIT ÎN CONSTANȚA!
(P) S-A CÂȘTIGAT CEL MAI MARE JACKPOT DIN ROMÂNIA LA MAGNUM! 509.716,23 LEI PREMIU PLĂTIT ÎN CONSTANȚA!
Superstarul hollywoodian, de la Venezia, direct la… Mega Image! Fratele Juliei Roberts, Eric, topit ...
Superstarul hollywoodian, de la Venezia, direct la… Mega Image! Fratele Juliei Roberts, Eric, topit după ”Gusturi Românești”
Vezi toate știrile
×