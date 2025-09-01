Aroganța supremă a unui influencer: s-a cazat în Burj Al Arab din Dubai. A plătit 20.500 de euro pe noapte, iar baia camerei l-a dat pe spate!

Un YouTuber american le-a prezentat fanilor experienţa de a se caza la singurul hotel de șapte stele din lume, Burj Al Arab din Dubai, unde o noapte poate costa chiar şi 20.000 de euro.

Hotelul Burj Al Arab, un complex de lux din Dubai, pretinde că este singurul „hotel de șapte stele” din lume. Deși sistemul oficial de evaluări cu stele din industria hotelieră ajunge doar până la cinci, Burj Al Arab și-a acordat singur încă două stele, pentru a arăta cât de bun este față de restul, arată DAILY MAIL.

Hotelul, considerat a fi al treilea cel mai înalt din lume, este cel mai faimos din Dubai, destinația favorită pentru super-bogați. Pentru privilegiul de a se caza o zi acolo, clienții sunt taxați cu suma de 20.000 de euro pe noapte.

Drew Binsky, un tânăr american care se mândrește cu 5,75 milioane de abonați pe YouTube, și-a asumat sarcina de a testa condițiile unice ale hotelului.

Ce impresie le-a făcut hotelul de șapte stele celor doi americani

Binsky și partenera sa au explorat hotelul uriaș, care are 199 de apartamente exclusiviste, șase restaurante și un serviciu de majordomi disponibili 24 de ore din 24.

Apartamentul lui Drew, aflat la unul din etajele superioare ale hotelului, oferea o priveliște panoramică a metropolei din Dubai.

YouTuberul a profitat la maximum de unele dintre cele mai somptuoase atracții ale Burj, dar cel mai mult l-a surprins baia:

„Uitați-vă la asta. Aceasta este baia, iar dușul este literalmente din aur.”

Deloc surprinzător, aurul s-a dovedit a fi culoarea predominantă a decorului hotelului. Influencerul s-a îndreptat apoi spre recepția hotelului, care, spunea el, i-a amintit de decorul din filmele cu Austin Powers – pereți cu modele albastru cu alb și covoare decorate grandios.

Cappuccino “de 24 de karate” și mâncare cu gheață carbonică

În timpul șederii sale, Binsky a gustat unele dintre cele mai extravagante alimente și băuturi de la Burj. Printre altele, el a sorbit un cappuccino “de 24 de karate.” Pentru 35 de euro pe ceașcă, YouTuberul a primit un cappuccino care se mândrea cu o foiță de aur comestibil așezată deasupra spumei.

După aceea, el a servit o masă unde mâncarea părea să aibă gheață carbonică ridicându-se din farfurie.

Cât susține YouTuber-ul că costă o noapte la Burj Al Arab

YouTuber-ul a încheiat videoclipul punându-i o întrebare soției sale:

„Deci iubito, ai plăti 160.000 de dolari pe noapte pentru a sta aici?” „Nu pot”, a răspuns ea, cu regret.

Prețul pe care Binsky l-a menționat pentru apartament a fost probabil ușor exagerat, având în vedere că relatările din presă sugerează că camerele sunt disponibile la prețul de “chilipir” de 20.000 de euro pe noapte.

Care a fost reacția urmăritorilor

În secțiunea de comentarii, urmăritorii YouTuberului și-au dat cu părerea dacă șederea la hotel a meritat sau nu. Un privitor a spus:

„Mai degrabă aș cheltui acea sumă de bani călătorind în părți ale lumii, unde există peisaje frumoase”.

Un altul a adăugat:

„Clienții sunt jupuiți de bani”, înainte de a sugera: „De asemenea, poți investi acești bani. Puteți începe o afacere cu 160 de mii de dolari. Cumpărați o casă pentru 100 de mii de dolari și remodelați-o cu 60.000 de dolari. Apoi o vindeți cu 300 de mii de dolari și obțineți un profit de 140 de mii de dolari”.

Un al treilea a postat:

„Nu aș plăti atât. Mai degrabă mi-aș lua un Rolls Royce și aș dormi în el.”

Un alt urmăritor a spus:

„Arătă complet ca ceva din anii ’90, în cel mai rău mod posibil. Trebuie să renoveze acest hotel cât mai curând posibil.”

