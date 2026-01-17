Greșeala care îi lasă pe pensionari fără pensie. Cum își pot pierde acest drept

Pentru milioane de români, pensia este percepută ca o certitudine care vine odată cu vârsta și anii de muncă. În realitate, sistemul public de pensii funcționează pe baza unor reguli rigide, iar orice abatere – fie că este vorba despre alegerea greșită a unei perioade de vechime, fie despre documente depuse cu întârziere – poate avea efecte financiare serioase. Exemplele recente arată că pierderea unor drepturi nu ține de schimbări legislative dramatice, ci de detalii ignorate.

Cumpărarea vechimii în muncă: ce permite legea și ce riscuri apar

Legea nr. 360/2023 oferă posibilitatea persoanelor care nu au contribuit în anumite perioade la sistemul public de pensii să încheie un contract de asigurare socială pentru completarea stagiului de cotizare. Contractul poate acoperi maximum șase ani calendaristici anteriori lunii încheierii acestuia, iar perioada asigurată trebuie să fie de cel puțin o lună.

Această opțiune este esențială pentru cei care au avut întreruperi în activitatea profesională sau nu îndeplinesc stagiul minim pentru pensia la limită de vârstă. Totuși, aplicarea ei este mult mai strictă decât pare la prima vedere.

Un caz concret a scos la iveală o problemă ignorată de mulți: o persoană care a plătit contribuția pentru zece luni a constatat că sistemul i-a recunoscut doar nouă luni și 29 de zile. Explicația a fost simplă, dar costisitoare – includerea unei zile nelucrătoare legale. În cazul cumpărării vechimii, fiecare zi calendaristică este contabilizată strict, iar pierderea unei zile poate transforma o lună întreagă într-una incompletă.

Cât costă, concret, vechimea cumpărată la pensie

Contractul de asigurare socială presupune condiții financiare clare, stabilite prin lege. Baza lunară de calcul a contribuției nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe economie.

Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim brut este de 4.050 lei, iar contribuția lunară aferentă este de 1.013 lei. Aceasta reprezintă suma minimă care trebuie achitată pentru fiecare lună de vechime cumpărată.

Contribuția trebuie:

plătită integral, nu parțial;

aferentă unei perioade continue;

corect declarată și înregistrată.

Orice întârziere, eroare sau alegere greșită a perioadei poate duce la nerecunoașterea stagiului și, implicit, la diminuarea pensiei.

Situațiile în care pensia poate fi suspendată sau pierdută

Dincolo de cumpărarea vechimii, legislația în vigoare prevede șapte situații principale (excluzând decesul) în care plata pensiei poate fi suspendată sau încetată:

1.Pensionarii care locuiesc în străinătate și nu depun certificatul de viață până la 31 martie sau 30 septembrie.

2.Copiii care beneficiază de pensie de urmaș și depășesc limitele legale de vârstă (16 ani sau 26 de ani dacă urmează studii).

3.Pensionarii de invaliditate sau urmașii care își redobândesc capacitatea de muncă.

4.Neprezentarea la revizuirea medicală la termen.

5.Neîndeplinirea programelor de recuperare medicală.

6.Recăsătorirea soțului supraviețuitor, caz în care pensia de urmaș încetează după șase luni.

7.Condamnarea urmașilor pentru omor sau tentativă de omor asupra susținătorului.

În unele situații, suspendarea plății poate avea loc în doar câteva zile de la expirarea termenului legal.

Panica legată de 2026: ce NU se schimbă în calculul vechimii

O a doua sursă de confuzie a apărut după publicarea Ordinului nr. 342/05.06.2025 al Casei Naționale de Pensii Publice. Documentul a fost interpretat greșit ca o modificare radicală a modului de calcul al vechimii în muncă.

În realitate, ordinul este strict tehnic și nu modifică Legea 360/2023. Regulile se aplică deja pentru deciziile emise după 1 septembrie 2024, iar metodologia este identică cu cea utilizată de peste 20 de ani.

Stagiul de cotizare se exprimă în ani, luni și zile calendaristice, pe baza contribuțiilor plătite. Formula de calcul rămâne aceeași: anii se transformă în zile (365), lunile în 30 de zile, se adaugă zilele rămase, iar totalul este reconvertit în ani, luni și zile.

Orele suplimentare sau existența unui al doilea loc de muncă nu pot mări numărul de zile dintr-o lună, dar acest lucru nu afectează vechimea, deoarece stagiul este definit prin contribuții, nu prin numărul de ore lucrate.

Nicio lege nu șterge vechimea acumulată și nicio reformă nu taie automat pensiile. În schimb, neatenția administrativă, lipsa informării și graba pot duce la pierderea unor drepturi financiare importante.

Cumpărarea vechimii, respectarea termenelor și verificarea corectă a documentelor sunt esențiale. În sistemul public de pensii, o zi, o lună sau o sumă calculată greșit pot conta mai mult decât ani întregi de muncă.

