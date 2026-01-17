Câți români au o avere de peste 1.000.000 de euro. Numărul lor este surprinzător

Numărul milionarilor din România ar putea ajunge la aproximativ 12.300 de persoane in 2026. În anul 2022, românii milionari erau într-un număr de 38.000. Astfel, se poate observa o scădere semnificativă.

La finalul anului 2022, 38.000 de români aveau o avere estimată la peste un milion de dolari, conform raportului realizat de Credit Suisse – Global Wealth 2023.

Câți români au o avere de peste 1.000.000 de euro

Se pare că vremurile grele pe care românii de rând le trăiesc s-au abătut și asupra milionarilor. În anul 2026, numărul acestora este de aproximativ 12.300.

România are o concentrație ridicată de capital în rândul celor „ultra-bogați”. Se estimează că aproximativ 500 de persoane dețin averi financiare individuale între 20 de milioane și peste 100 de milioane de dolari.

Dan Nicorescu, apariție impecabilă alături de o domnișoară

Dacă tot vorbim de milionari, vă arătăm și o captură recentă CANCAN.RO cu Dan Nicorescu.

Vedeta acestei apariții pe debut de an este haina de blană, cel mai probabil nurcă, cu care milionarul a decis să se îmbrace în această zi însorită. Așa cum te îmbraci în prima zi din an, așa o să-ți meargă tot anul, cel puțin așa se spune. Bine, probabil că nu va purta haina de blană și la vară, deși poate că nu i-ar strica, mai ales atunci când iese cu Bentley-ul Continental GT decapotabil, pentru că la vârsta lui curentul nu mai e ceva de neglijat.

Dacă n-ar fi decorul urban al centrului Capitalei, ai putea jura că imaginile obținute de CANCAN.RO sunt de fapt din New Yorkul anilor 1970, iar Dan Nicorescu joacă într-un film cu gangsteri americani. Parcă e Sonny Red din Donnie Brasco care se duce la o întâlnire cu capii mafiei. Desigur, afacerile lui Dan Nicoescu n-au nicio legătură cu acest film, el activează în zona imobiliară și bursă (VEZI AICI IMAGINILE).

CITEȘTE ȘI:

Tratamentul care îl ajută pe Nick Rădoi după ce a fost diagnosticat cu cancer. S-a internat tocmai în Mexic pentru a îl face

Andreea Bostănică plânge pe TikTok, „amanta” l-a luat pe Abush cu acte! A înșelat-o pe bune sau e făcătură?