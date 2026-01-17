Acasă » Știri » Câți români au o avere de peste 1.000.000 de euro. Numărul lor este surprinzător

De: roxana tudorescu 17/01/2026 | 12:38
Numărul milionarilor din România ar putea ajunge la aproximativ 12.300 de persoane in 2026. În anul 2022, românii milionari erau într-un număr de 38.000. Astfel, se poate observa o scădere semnificativă. 

La finalul anului 2022, 38.000 de români aveau o avere estimată la peste un milion de dolari, conform raportului realizat de Credit Suisse – Global Wealth 2023. 

Se pare că vremurile grele pe care românii de rând le trăiesc s-au abătut și asupra milionarilor. În anul 2026, numărul acestora este de aproximativ 12.300. 

România are o concentrație ridicată de capital în rândul celor „ultra-bogați”. Se estimează că aproximativ 500 de persoane dețin averi financiare individuale între 20 de milioane și peste 100 de milioane de dolari. 

Dan Nicorescu, apariție impecabilă alături de o domnișoară 

Dacă tot vorbim de milionari, vă arătăm și o captură recentă CANCAN.RO cu Dan Nicorescu. 

Vedeta acestei apariții pe debut de an este haina de blană, cel mai probabil nurcă, cu care milionarul a decis să se îmbrace în această zi însorită. Așa cum te îmbraci în prima zi din an, așa o să-ți meargă tot anul, cel puțin așa se spune. Bine, probabil că nu va purta haina de blană și la vară, deși poate că nu i-ar strica, mai ales atunci când iese cu Bentley-ul Continental GT decapotabil, pentru că la vârsta lui curentul nu mai e ceva de neglijat. 

Dacă n-ar fi decorul urban al centrului Capitalei, ai putea jura că imaginile obținute de CANCAN.RO sunt de fapt din New Yorkul anilor 1970, iar Dan Nicorescu joacă într-un film cu gangsteri americani. Parcă e Sonny Red din Donnie Brasco care se duce la o întâlnire cu capii mafiei. Desigur, afacerile lui Dan Nicoescu n-au nicio legătură cu acest film, el activează în zona imobiliară și bursă (VEZI AICI IMAGINILE). 

