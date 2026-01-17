Pensia uriașă pe care o primește un fost ofițer în armată. Care este vârsta de pensionare

Anul 2026 conturează un nou reper pentru militarii români aflați în activitate, dar mai ales pentru cei care se apropie de momentul trecerii în rezervă. Modificările succesive aduse cadrului legislativ, indexările aplicate soldelor și actualizarea unor elemente-cheie de calcul au schimbat semnificativ perspectiva financiară a pensionării în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. În acest context, pensia militară rămâne una dintre cele mai stabile și predictibile forme de venit post-carieră din sectorul public.

Spre deosebire de pensia din sistemul public, calculată pe baza punctajului acumulat de-a lungul vieții profesionale, pensia militară este o pensie de serviciu. Aceasta se stabilește raportat la veniturile brute realizate în ultimii ani de activitate, conform prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare aplicabile în 2026.

Pensia uriașă pe care o primește un fost ofițer în armată

În 2026, vârsta standard de pensionare pentru cadrele militare este de 60 de ani. Cu toate acestea, legislația permite ieșirea la pensie înainte de acest prag, în anumite condiții. Militarii care au realizat o vechime totală de cel puțin 25 de ani pot solicita pensionarea indiferent de vârstă, dacă îndeplinesc cerințele legale.

Pentru deschiderea dreptului la pensie militară de stat este necesară o vechime minimă de 20 de ani, dintre care cel puțin 10 ani trebuie să fie efectuați efectiv în serviciu militar. Anii asimilați sau perioadele lucrate în alte sisteme pot completa vechimea totală, dar nu pot înlocui integral stagiul militar efectiv.

Un ofițer superior, precum un locotenent-colonel sau colonel, cu peste 30 de ani de serviciu și funcții de conducere, poate ajunge la o pensie netă cuprinsă între 8.500 și 12.000 de lei, în unele cazuri chiar peste acest nivel, în funcție de baza de calcul și de plafonare.

Subofițerii cu vechime apropiată de maxim, în special cei care au activat în condiții speciale, pot avea în 2026 pensii estimate între 4.500 și 6.200 de lei net. Diferențele sunt generate de tipul unității, sporurile permanente și funcțiile îndeplinite.

Maistrii militari, considerați specialiștii tehnici ai sistemului, se situează într-o zonă intermediară. Pentru un maistru militar clasa I, cu vechime completă și sporuri specifice, pensia poate varia între 5.000 și 6.800 de lei.

Cum se calculează pensia militară

Baza de calcul este formată din media soldelor brute aferente unei perioade de șase luni consecutive, alese din ultimii cinci ani de activitate. Această medie include mai multe componente esențiale: solda de funcție, solda de grad actualizată la nivelul anului 2026, gradațiile aferente vechimii, precum și sporurile permanente acordate pentru condiții de muncă sau specificul activității.

Pensia de serviciu pornește, în mod standard, de la 65% din baza de calcul. Pentru militarii care depășesc vechimea minimă necesară, se adaugă procente suplimentare pentru fiecare an în plus, fără ca procentul total să depășească pragul maxim de 85%. În paralel, se aplică plafonarea legală, potrivit căreia pensia netă nu poate fi mai mare decât media veniturilor nete incluse în baza de calcul.

Un rol important îl joacă recunoașterea perioadelor lucrate în condiții speciale sau deosebite, cum sunt misiunile în teatrele de operații, activitățile desfășurate în zone cu risc ridicat sau în unități operative. Aceste perioade pot aduce atât un procent mai mare la calculul pensiei, cât și reduceri semnificative ale vârstei de pensionare.

Ce salariu are un mecanic auto în 2026. Cât câștigă în funcție de experiență

Salariu șofer de TIR 2026. Cât se câștigă în România în comparație cu alte țări din UE