Ce preț are un bitcoin de Bobotează. Cât valorează criptomoneda azi, 6 ianuarie 2026

Criptomoneda Bitcoin continuă să atragă interesul investitorilor români, iar începutul de an aduce noi creșteri pentru cea mai cunoscută monedă virtuală.

Luni, 5 ianuarie 2026, bitcoin a fost cotat la 92.708 dolari, respectiv 79.349 euro, peste nivelurile înregistrate la finalul săptămânii trecute. În ultimele ore, criptomoneda a atins chiar și un vârf de 93.155 dolari, semnalând un apetit ridicat al pieței.

Ce preț are un bitcoin de Bobotează

Creșterea actuală depășește și nivelurile de acum o săptămână, când bitcoin urcase până la 87.193 dolari. Evoluția pozitivă este susținută de intrări masive în ETF-urile bitcoin de tip spot, care au atras vineri 471,3 milioane de dolari, cea mai mare valoare din ultimele luni. IBIT-ul BlackRock a înregistrat singur 287,4 milioane de dolari, marcând cea mai bună zi din ultimul trimestru.

Potrivit analiștilor, avansul bitcoin a început înaintea publicării datelor economice importante din SUA, precum rapoartele privind locurile de muncă, serviciile PMI și variația șomajului. Depășirea pragului de rezistență de 94.000 de dolari ar putea deschide drumul către noi creșteri în perioada următoare.

Pe piața cripto, monedele meme au avut evoluții spectaculoase în ultimele șapte zile. Pepe a crescut cu 60%, în timp ce Bonk și Floki au avansat cu 47%, respectiv 37%, pe fondul revenirii generale a pieței. În plan internațional, Turkmenistan a legalizat mineritul și schimburile de criptoactive, încercând să atragă investiții și să valorifice energia excedentară din producția de gaze.

Curs valutar 5 ianuarie 2026

În ceea ce privește cursul valutar, luni, 5 ianuarie 2026, euro a ajuns la 5.0985 lei, iar dolarul american la 4.3417 lei, ambele înregistrând creșteri ușoare față de ziua precedentă. Francul elvețian este cotat la 5.4743 lei, lira sterlină la 5.8335 lei, iar gramul de aur a scăzut la 601.0836 lei.

Leva bulgară este cotată la 2.6068 lei, dirhamul EAU la 1.1822 lei, dolarul australian la 2.9009 lei, realul brazilian la 0.7926 lei, dolarul canadian la 3.1677 lei, coroana cehă la 0.2107 lei, lira egipteană la 0.0911 lei, iar zlotul polonez la 1.2073 lei.

Zilele de 6 şi 7 ianuarie, în care se sărbătoresc Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul, aduc concediu legal Băncii Naţionale Române, motiv pentru care actualizarea cursului va fi reluată pe 8 ianuarie.

CITEŞTE ŞI: Nicușor Dan a promulgat legea: ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor, din anul 2026

Succesiune 2026. Cum se impart bunurile după ce a intrat în vigoare noua lege