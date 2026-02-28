Acasă » Știri » Autorizare turistică 2026. Care este procedura și ce se întâmplă dacă nu o ai

Autorizare turistică 2026. Care este procedura și ce se întâmplă dacă nu o ai

De: David Ioan 28/02/2026 | 20:33
Autorizare turistică 2026. Care este procedura și ce se întâmplă dacă nu o ai
Autorizare turistică 2026. Care este procedura și ce se întâmplă dacă nu o ai

În 2026, regulile pentru închirierea locuințelor pe termen scurt rămân stricte, iar proprietarii trebuie să țină cont că nu orice astfel de activitate este considerată automat cazare turistică

Totuși, atunci când închirierea se adresează persoanelor aflate în călătorie și spațiul este pus la dispoziția publicului larg, certificatul de clasificare devine obligatoriu, iar sancțiunile pot ajunge până la 50.000 de lei.

Autorizare turistică 2026

Legislația definește cazarea turistică drept oferirea unui spațiu amenajat pentru înnoptare, pentru o perioadă limitată, mai mică de un an, indiferent dacă sunt incluse sau nu servicii de masă.

Criteriul decisiv este destinația: locuința devine structură de primire turistică atunci când este închiriată persoanelor aflate în afara mediului lor obișnuit.

Care este procedura și ce se întâmplă dacă nu ai autorizare turistică

Obligația obținerii certificatului de clasificare revine atât firmelor și PFA-urilor înregistrate la Registrul Comerțului, cât și persoanelor fizice care închiriază proprietăți în scop turistic.

Pentru persoanele fizice există o limită clară: maximum șapte camere pot fi închiriate fără a fi necesară înființarea unei forme juridice. Depășirea acestui prag schimbă regimul fiscal și impune înregistrarea unei entități economice.

Există însă situații în care clasificarea nu este necesară. Închirierea pe perioade de cel puțin un an, cazarea persoanelor aflate temporar în localitate pentru muncă sau oferirea ocazională a locuinței către rude și prieteni nu intră în categoria activităților turistice.

Care este procedura și ce se întâmplă dacă nu o ai

Clasificarea stabilește nivelul de confort și dotările minime, unitățile putând primi între una și trei stele. Pentru apartamente, sunt obligatorii camera de zi, dormitorul și baia proprie, precum și o bucătărie sau un spațiu special destinat turiștilor.

Camerele individuale trebuie să aibă minimum 10 mp pentru un singur pat sau 12 mp pentru două paturi, acces direct la baie și posibilitatea utilizării unei bucătării dedicate turiștilor.

Accesul în camere și băi trebuie să fie direct, fără traversarea altor dormitoare, iar spațiile situate peste etajul patru trebuie să fie deservite de un lift funcțional. Toate aceste cerințe sunt verificate în procesul de clasificare.

Dosarul necesar se depune la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și include cererea tip, actele de proprietate, fișa de încadrare, documentele fiscale și acordul asociației de proprietari și al vecinilor.

Obținerea acordului vecinilor poate genera întârzieri, iar un refuz nejustificat poate fi contestat doar în instanță. Autoritatea emite inițial o autorizație provizorie, urmată de o verificare la fața locului în maximum 90 de zile, iar certificatul final este acordat doar dacă toate criteriile sunt respectate.

Desfășurarea activității fără clasificare sau continuarea acesteia după retragerea autorizației atrage amenzi între 30.000 și 50.000 de lei, iar în anumite cazuri sancțiunile se pot cumula, transformând lipsa certificatului într-un risc financiar semnificativ pentru proprietari.

CITEŞTE ŞI: Horoscop bani martie 2026. Zodiile care au noroc pe plan financiar

Țara din Europa care angajează 377 de oameni, fără diplomă. Salariile ajung chiar și la 5.600 de euro

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BREAKING! Ali Khamenei ar fi fost eliminat, conform presei din Israel
Știri
BREAKING! Ali Khamenei ar fi fost eliminat, conform presei din Israel
Ce salarii primesc angajații la Primark, în București. Care este suma netă
Știri
Ce salarii primesc angajații la Primark, în București. Care este suma netă
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis
Mediafax
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a...
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44 minute în București
Gandul.ro
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
„Țineți-ne pumnii”. Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Doha: „Situația este foarte gravă. Să sperăm că vom ajunge cu bine acasă!”
Adevarul
„Țineți-ne pumnii”. Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Doha: „Situația este foarte...
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
Digi24
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce...
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene
Mediafax
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat...
Parteneri
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
Click.ro
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea...
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
Digi 24
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce...
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la producția proprie
go4it.ro
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la...
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44 minute în București
Gandul.ro
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Am aflat cu cine se iubește Delia Salchievici! Fosta lui Lino Golden a pus mâna pe „Prințișorul ...
Am aflat cu cine se iubește Delia Salchievici! Fosta lui Lino Golden a pus mâna pe „Prințișorul din Timișoara”
BREAKING! Ali Khamenei ar fi fost eliminat, conform presei din Israel
BREAKING! Ali Khamenei ar fi fost eliminat, conform presei din Israel
Ce salarii primesc angajații la Primark, în București. Care este suma netă
Ce salarii primesc angajații la Primark, în București. Care este suma netă
Panică în rândul vedetelor, după bombardamentele din Emirate: “Situația e foarte gravă”
Panică în rândul vedetelor, după bombardamentele din Emirate: “Situația e foarte gravă”
Horoscop bani martie 2026. Zodiile care au noroc pe plan financiar
Horoscop bani martie 2026. Zodiile care au noroc pe plan financiar
Țara din Europa care angajează 377 de oameni, fără diplomă. Salariile ajung chiar și la 5.600 de ...
Țara din Europa care angajează 377 de oameni, fără diplomă. Salariile ajung chiar și la 5.600 de euro
Vezi toate știrile
×