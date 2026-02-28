Acasă » Știri » Ce salarii primesc angajații la Primark, în București. Care este suma netă

Ce salarii primesc angajații la Primark, în București. Care este suma netă

De: David Ioan 28/02/2026 | 21:12
Ce salarii primesc angajații la Primark, în București. Care este suma netă
Ce salarii primesc angajații la Primark, în București. Care este suma netă

Primark îşi extinde echipele din România şi recrutează personal în Bucureşti, Iaşi, Craiova, Sibiu şi Bacău, pe fondul planurilor de dezvoltare pentru următorii ani.

În Capitală, retailerul caută lucrători comerciali, pentru care oferă salarii nete cuprinse între 3.200 şi 3.400 de lei, conform informaţiilor publicate în anunţurile de angajare.

Ce salarii primesc angajații la Primark, în București

Compania derulează recrutări pentru magazinele pe care le va deschide în 2026 în Iaşi, Craiova, Sibiu şi Bacău. La Sibiu sunt disponibile poziţii de manager de departament şi Visual Merchandising Manager, în timp ce în Iaşi şi Bacău continuă selecţia pentru posturile de manager de magazin şi manager adjunct.

Pentru aceste roluri, Primark nu a comunicat detalii salariale în anunţurile oficiale.

Ce salarii primesc angajații la Primark, în București

În prezent, retailerul operează patru magazine în România: două în Bucureşti, în centrele comerciale AFI Cotroceni şi ParkLake, unul în Timişoara, în Iulius Town, şi unul în Cluj-Napoca, în VIVO!.

Care este suma netă

Primul magazin local a fost inaugurat în decembrie 2022, în ParkLake, investiţia generând 290 de locuri de muncă. Al doilea magazin din Capitală a fost deschis în iunie 2023, în AFI Cotroceni.

Extinderea a continuat în 2024, când Primark a lansat magazinul din Timişoara, o investiţie de 10 milioane de euro, care a creat 150 de locuri de muncă. În septembrie 2025, compania a inaugurat unitatea din Cluj-Napoca, în urma unei investiţii de 11 milioane de euro, generând peste 130 de noi locuri de muncă.

Primark este un retailer internaţional de modă, fondat în Irlanda în 1969 sub numele Penneys, şi are peste 80.000 de angajaţi în 17 ţări din Europa şi SUA. Compania operează peste 460 de magazine la nivel global şi continuă să se extindă, mizând pe oferta de îmbrăcăminte la preţuri accesibile.

CITEŞTE ŞI: Autorizare turistică 2026. Care este procedura și ce se întâmplă dacă nu o ai

Țara din Europa care angajează 377 de oameni, fără diplomă. Salariile ajung chiar și la 5.600 de euro

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BREAKING! Ali Khamenei ar fi fost eliminat, conform presei din Israel
Știri
BREAKING! Ali Khamenei ar fi fost eliminat, conform presei din Israel
Autorizare turistică 2026. Care este procedura și ce se întâmplă dacă nu o ai
Știri
Autorizare turistică 2026. Care este procedura și ce se întâmplă dacă nu o ai
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis
Mediafax
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a...
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44 minute în București
Gandul.ro
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
„Țineți-ne pumnii”. Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Doha: „Situația este foarte gravă. Să sperăm că vom ajunge cu bine acasă!”
Adevarul
„Țineți-ne pumnii”. Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Doha: „Situația este foarte...
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
Digi24
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce...
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene
Mediafax
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat...
Parteneri
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
Click.ro
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea...
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
Digi 24
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce...
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la producția proprie
go4it.ro
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la...
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44 minute în București
Gandul.ro
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Am aflat cu cine se iubește Delia Salchievici! Fosta lui Lino Golden a pus mâna pe „Prințișorul ...
Am aflat cu cine se iubește Delia Salchievici! Fosta lui Lino Golden a pus mâna pe „Prințișorul din Timișoara”
BREAKING! Ali Khamenei ar fi fost eliminat, conform presei din Israel
BREAKING! Ali Khamenei ar fi fost eliminat, conform presei din Israel
Autorizare turistică 2026. Care este procedura și ce se întâmplă dacă nu o ai
Autorizare turistică 2026. Care este procedura și ce se întâmplă dacă nu o ai
Panică în rândul vedetelor, după bombardamentele din Emirate: “Situația e foarte gravă”
Panică în rândul vedetelor, după bombardamentele din Emirate: “Situația e foarte gravă”
Horoscop bani martie 2026. Zodiile care au noroc pe plan financiar
Horoscop bani martie 2026. Zodiile care au noroc pe plan financiar
Țara din Europa care angajează 377 de oameni, fără diplomă. Salariile ajung chiar și la 5.600 de ...
Țara din Europa care angajează 377 de oameni, fără diplomă. Salariile ajung chiar și la 5.600 de euro
Vezi toate știrile
×