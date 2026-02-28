Ce salarii primesc angajații la Primark, în București. Care este suma netă

Primark îşi extinde echipele din România şi recrutează personal în Bucureşti, Iaşi, Craiova, Sibiu şi Bacău, pe fondul planurilor de dezvoltare pentru următorii ani.

În Capitală, retailerul caută lucrători comerciali, pentru care oferă salarii nete cuprinse între 3.200 şi 3.400 de lei, conform informaţiilor publicate în anunţurile de angajare.

Ce salarii primesc angajații la Primark, în București

Compania derulează recrutări pentru magazinele pe care le va deschide în 2026 în Iaşi, Craiova, Sibiu şi Bacău. La Sibiu sunt disponibile poziţii de manager de departament şi Visual Merchandising Manager, în timp ce în Iaşi şi Bacău continuă selecţia pentru posturile de manager de magazin şi manager adjunct.

Pentru aceste roluri, Primark nu a comunicat detalii salariale în anunţurile oficiale.

În prezent, retailerul operează patru magazine în România: două în Bucureşti, în centrele comerciale AFI Cotroceni şi ParkLake, unul în Timişoara, în Iulius Town, şi unul în Cluj-Napoca, în VIVO!.

Care este suma netă

Primul magazin local a fost inaugurat în decembrie 2022, în ParkLake, investiţia generând 290 de locuri de muncă. Al doilea magazin din Capitală a fost deschis în iunie 2023, în AFI Cotroceni.

Extinderea a continuat în 2024, când Primark a lansat magazinul din Timişoara, o investiţie de 10 milioane de euro, care a creat 150 de locuri de muncă. În septembrie 2025, compania a inaugurat unitatea din Cluj-Napoca, în urma unei investiţii de 11 milioane de euro, generând peste 130 de noi locuri de muncă.

Primark este un retailer internaţional de modă, fondat în Irlanda în 1969 sub numele Penneys, şi are peste 80.000 de angajaţi în 17 ţări din Europa şi SUA. Compania operează peste 460 de magazine la nivel global şi continuă să se extindă, mizând pe oferta de îmbrăcăminte la preţuri accesibile.

