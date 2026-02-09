Suma cu care se vinde o casă complet utilată și mobilată în Ungaria. Este aproape de granița cu România

Prețurile au crescut amețitor, iar în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri. Însă, se pare că mai există și surprize. Pe piața imobiliară, unde prețurile au explodat în ultimii ani, există încă locuri unde o casă complet mobilată și utilată se poate cumpăra la un preț decent. Suma cu care se vinde o casă spațioasă în Ungaria. Este aproape de granița cu România.

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum se aștepta. În marile orașe, garsonierele și apartamentele au ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Însă, la vecinii din Ungaria situația pare să fie ceva mai roz.

Suma cu care se vinde o casă complet utilată și mobilată în Ungaria

Piața imobiliară din România devine tot mai inaccesibilă pentru mulți români. În general, prețurile pentru imobiliare sunt mari. De exemplu, în Capitală o garsonieră într-un complex rezidențial a ajuns să coste și 120.000 de euro. Însă, vecinii din Ungaria par să aibă oferte și pentru cei care nu au un buget atât de ridicat.

Conform unui anunț postat recent pe site-urile de profil, o casă complet utilată și mobilată în Ungaria este scoasă la vânzare pentru suma de doar 46.500 de euro. Locuința se află orașul Battonya, care este la o distanță de aproximativ 7 km de frontiera cu România.

Casa are trei camere, baie, bucătărie, două garaje și este complet mobilată și utilată. De asemenea, locuința beneficiază și de o curte mare, în care se află mai multe anexe gospodărești. Prețul este unul accesibil și se situează sub cele de pe piața imobiliară din România.

Deși pare ciudat, prețul relativ mic este explicat de specialiști prin câțiva factori. Aceștia spun că în orașele și localitățile mai mici prețurile au ajuns atât de jos din cauza cererii scăzute, dar și din cauza scăderii populației în zonele respective.

