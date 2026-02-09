Acasă » Știri » Suma cu care se vinde o casă complet utilată și mobilată în Ungaria. Este aproape de granița cu România

Suma cu care se vinde o casă complet utilată și mobilată în Ungaria. Este aproape de granița cu România

De: Alina Drăgan 09/02/2026 | 13:24
Suma cu care se vinde o casă complet utilată și mobilată în Ungaria. Este aproape de granița cu România
Suma cu care se vinde o casă complet utilată și mobilată în Ungaria /Foto: Olx

Prețurile au crescut amețitor, iar în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri. Însă, se pare că mai există și surprize. Pe piața imobiliară, unde prețurile au explodat în ultimii ani, există încă locuri unde o casă complet mobilată și utilată se poate cumpăra la un preț decent. Suma cu care se vinde o casă spațioasă în Ungaria. Este aproape de granița cu România.

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum se aștepta. În marile orașe, garsonierele și apartamentele au ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Însă, la vecinii din Ungaria situația pare să fie ceva mai roz.

Suma cu care se vinde o casă complet utilată și mobilată în Ungaria

Piața imobiliară din România devine tot mai inaccesibilă pentru mulți români. În general, prețurile pentru imobiliare sunt mari. De exemplu, în Capitală o garsonieră într-un complex rezidențial a ajuns să coste și 120.000 de euro. Însă, vecinii din Ungaria par să aibă oferte și pentru cei care nu au un buget atât de ridicat.

Conform unui anunț postat recent pe site-urile de profil, o casă complet utilată și mobilată în Ungaria este scoasă la vânzare pentru suma de doar 46.500 de euro. Locuința se află orașul Battonya, care este la o distanță de aproximativ 7 km de frontiera cu România.

Casa are trei camere, baie, bucătărie, două garaje și este complet mobilată și utilată. De asemenea, locuința beneficiază și de o curte mare, în care se află mai multe anexe gospodărești. Prețul este unul accesibil și se situează sub cele de pe piața imobiliară din România.

Suma cu care se vinde o casă în Ungaria /Foto: Olx

Deși pare ciudat, prețul relativ mic este explicat de specialiști prin câțiva factori. Aceștia spun că în orașele și localitățile mai mici prețurile au ajuns atât de jos din cauza cererii scăzute, dar și din cauza scăderii populației în zonele respective.

Orașul din România în care oamenii nu vor să plătească impozitele locale. Încasările sunt mult mai mici decât anii anterior

Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Știri
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
Știri
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea...
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
Digi24
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat
Digi24
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia...
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
Promotor.ro
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Descopera.ro
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
BANCUL ZILEI | „Felicitări, doamnă! Sunteți însărcinată în 15 săptămâni”
BANCUL ZILEI | „Felicitări, doamnă! Sunteți însărcinată în 15 săptămâni”
Legătura dintre Aris Eram și Bianca, noua concurentă de la Survivor 2026. Trecutul a ieșit la iveală!
Legătura dintre Aris Eram și Bianca, noua concurentă de la Survivor 2026. Trecutul a ieșit la iveală!
Doliu în lumea muzicii populare! Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani
Doliu în lumea muzicii populare! Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani
Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre ...
Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre implicarea fostului prinț Andrew
Vezi toate știrile
×