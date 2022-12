Discuție virală între Andrew Tate și Greta Thunberg. Activista l-a făcut praf pe fostul ”cumnat” al Biancăi Drăgușanu

Andrew Tate (36 de ani) a atras din nou atenția tuturor celor care îl urmăresc, după ce a intrat într-o discuție, de-a dreptul colosală, cu Greta Thunberg (19 ani), cea care s-a remarcat pentru spiritul său civic și pentru lupta pentru drepturile pământului. Tânăra i-a dat o replică pe măsură celebrului luptător, iar fanii săi au rămas de-a dreptul șocați.

Ecologista, în vârstă de numai 19 ani, a avut un răspuns de-a dreptul neașteptat în momentul în care a fost „atacată” în mediul online de Andrew Tate, un luptător de kickboxing și arte marțiale originar din SUA. Cei doi au dat startul unei discuții care a atras o mulțime de persoane, dar care s-a sfârșit cu un knockout în favoarea tinerei.

Greta Thunberg l-a făcut knockout pe Andrew Tate

Totul a început în momentul în care bărbatul a început să vorbească despre mașinile sale și despre emisiile de carbon pe care acestea le produc. Într-un mesaj scris pe Twitter, Andrew a etichetat-o pe tânăra ecologistă, care a primit mesajul datorită celor care o urmăresc.

„Hello Greta Thunberg. Am 33 de mașini. Bugatti-ul meu are motor de 16 cilindri. Mai am două Ferrari 812. Și ăsta e doar începutul. Te rog să-mi dai o adresă de email la care să-ți trimit lista completă a mașinilor mele și a emisiilor lor enorme”, a scris bărbatul.

Reacția ecologistei nu a întârziat să apară. Greta Thunberg i-a oferit un răspuns la care, cu siguranță, nu se aștepta nimeni, rugându-l pe Andrew să îi trimită întreaga listă de mașini pe o anumită adresă de e-mail.

„Da, te rog, luminează-mă. Dă-mi e-mail la smalldi**[email protected]”, a răspuns tânăra.

Fanii tinerei au râs cu lacrimi în momentul în care au văzut răspunsul inspirat al acesteia. Ba mai mult decât atât, mulți au dorit să își arate aprecierea cu privire la modul în care a ales să trateze problema.

„Alo. Bună ziua, poliția? Aș vrea să raportez uciderea lui Andrew Tate”, „Când credeam că nu pot să te iubesc mai mult”, au fost doar două dintre comentariile urmăritorilor de pe Twitter.