Fosta concurentă de la Mireasa, la un pas de suicid! Filmarea HALUCINANTĂ pe care a făcut-o, înainte să încerce să-și pună capăt zilelor

Situație disperată pentru o fostă concurentă din emisiunea Mireasa, sezonul 8. Tânăra s-a filmat în timp ce transmite un mesaj de adio, mesaj în care povestește dramele prin care a trecut în ultimul an și jumătate. Printre altele, aceasta a dezvăluit că nu a fost niciodată acceptată în familia bărbatului cu care s-a căsătorit în emisiunea de la Antena Stars.

Este vorba despre Bogdana, fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 8. Tânăra a plecat din emisiune la brațul lui Liviu, bărbatul alături de care voia să își construiască o familie. La scurt timp după terminarea emisiunii, în spațiul public s-a zvonit că Bogdana și Liviu ar avea probleme în căsnicie. De curând, cei doi au divorțat oficial și au semnat actele de divorț.

Despărțire-ȘOC la Mireasa! A pus capăt relației după ce Cristi Marinescu a venit în casă: ”Simțeam că mă distanțez”

Bogdana de la Mireasa, mesaj de adio pe TikTok

În cadrul unei postări pe TikTok, Bogdana a transmis un mesaj în care mărturisește că vrea să își încheiei socotelile cu viața. Din cauza problemelor pe care le-a avut în ultimul an, tânăra a clacat și a mărturisit că nu mai are putere pentru a trece peste durerea sufletească. Tânăra face referire și la faptul că a încercat să își întemeieze o familie, însă relația cu Liviu nu a funcționat.

”Acesta este ultimul videoclip pe care îl voi face. E ultima dată când mai vorbesc cu voi. Eu am trecut prin foarte multe greutăți și toate m-au adus în punctul de a lua această decizie. Nu vă îndrum și nu recomand asta nimănui. Sunt împotrivă total doar că eu nu mai pot. Am fost puternică până acum, dar acum am ajuns la capătul puterilor.

Am încercat să fac să fie totul bine, să am o viață frumoasă, în ciuda traumelor prin care am trecut, am încercat să îmi iubesc părinții și să îi iert chiar dacă ei nu m-au iubit. Am încercat să îmi întemeiez o familie, însă nu a funcționat, poate persoana respectivă nu m-a iubit suficient sau eu nu am știut să iubesc”, a spus Bogdana.

În prezent, Bogdana lucrează că ospătăriță, însă a vrut să își depășească condiția și să obțină un post în poliție. Aceasta a mărturisit că a trecut toate probele mai puțin cea medicală, în urma căreia i s-a spus să mai aștepte și peste un timp să dea din nou examen.

Pe lângă eșecul profesional, Bogdana a povestit unul dintre momentele care a traumatizat-o cel mai mult. Ar fi fost obligată de familia fostului soț să facă avort, pe motiv că nu voiau un copil din partea ei.

”Am încercat să depășesc situația financiară și socială, să nu mai fiu o simplă ospătăriță. Am dat la poliție și am luat toate probele, dar m-au picat la medical pentru că nu am bani și relații. Nu mai pot. În timpul căsniciei am fost obligată să fac avort pentru că nu vor un copil din partea mea, că sunt nebună, că sunt în fel și chip. Am fost obligată să îl fac pentru că nu am bani și nu am unde să dorm și nu pot să îmi iert asta.

Cam astea sunt toate situațiile prin care am trecut în ultimul an și jumătate. Nu mai pot, am obosit. Aveți grijă de voi, încercați să iubiți oamenii din viața voastră, apreciați ceea ce vă oferă fiecare persoană în parte. Eu am încercat să fac asta, să fac bine. Îmi pare rău dacă am supărat vreodată pe cineva și regret dacă am făcut rău cuiva. Asta este povestea mea”, a mai spus Bogdana, fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 8.

Ce salariu are Răzvan Ochea, antrenorul personal de fitness de la Mireasa. Nu o duce rău la Antena 1!