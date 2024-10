Jador îi dă replica lui Zanni, după ce a fost acuzat că o bătea pe Oana Ciocan: „Pentru oamenii răi care...”

Tensiunile dintre Jador și Zannidache au escaladat după ce Zanni, câștigătorul „Survivor All Stars”, a lansat acuzații grave la adresa artistului, susținând că acesta și-ar fi agresat fosta iubită, Oana Ciocan. Totul a pornit după ce Jador a vorbit public despre faptul că încă o iubește pe Oana și că, deși au decis să se despartă, nu își poate lua gândul de la ea. Comentariile sale, însă, au stârnit o reacție virulentă din partea lui Zanni, care l-a acuzat de victimizare și manipulare. Iată cu ce replică a venit Jador!

Zanni a declarat că a vorbit cu Oana și că ea i-ar fi dezvăluit detalii șocante despre relația ei cu Jador. Potrivit acestuia, iubirea pe care cei doi o afișau în public era doar o fațadă, iar în realitate, Jador ar fi avut un comportament agresiv. Acesta a mai spus că artistul se folosește de platformele de social media pentru a manipula percepția publicului și a se pune într-o lumină favorabilă.

Citește și: CE UMILINȚE A ÎNDURAT OANA CIOCAN ALĂTURI DE JADOR! ZANI FACE DEZVĂLUIRI TULBURĂTOARE: ”STĂTEA CU OCHII VINEȚI, LEGATĂ DE PAT!” ”ÎI DĂDEA PALME DUPĂ CE SE ÎNTORCEA DE LA FEMEI!”

În urma acestor acuzații, Jador a simțit nevoia să intervină și a publicat un mesaj pe contul său de Instagram, în care a respins ferm acuzațiile lui Zanni. Mesajul lui Jador vine în contextul în care relația dintre el și Oana Ciocan a fost una tumultoasă, cu despărțiri și împăcări.

Recent, după ce Jador a văzut-o pe Oana alături de un alt bărbat, el a publicat un mesaj în care își exprima regretul pentru pierderea ei și afirma că va lupta în continuare pentru dragostea lor. Deși Oana a ales să meargă mai departe, blocându-l pe Jador pe toate rețelele sociale, artistul nu renunță la ideea unei împăcări.

„Adevărul este ca noi am fost împreună în tot acest timp pentru ca am vrut să ne bucurăm de iubire doar noi! Dar de ceva timp am decis să luăm o pauză însă în această pauză ea și-a găsit pe altcineva. Am văzut-o chiar eu la masă cu un băiat! Dar cu toate astea vreau să știi ca inima mea bate doar pentru tine și chiar dacă sunt blocat peste tot sper să vezi postarea și să știi ca nu voi înceta să lupt pentru dragostea ta!” , este mesajul transmis de Jador.