Jador a bătut-o pe Oana Ciocan?! Zanni îl face praf: „Mi-a zis cât ai hărțuit-o, lovit-o și cât ți-ai bătut joc de ea”

Zanni îi aduce acuzații grave lui Jador, după ce acesta a ieșit în față și a vorbit despre noua relație a fostei lui iubite, Oana Ciocan. Câștigătorul Survivor All Stars l-a acuzat pe artist că și-a hărțuit și agresat iubita! Iată ce dezvăluiri șocante a făcut Zannidache, dar și replica dură a cântărețului!

Zanni și Jador au avut o relație tensionată dintotdeauna, dar acum, se pare că, totul a ajuns la alt nivel, după ce detalii șocante au ieșit la iveală!

După ce a văzut că fosta lui iubită, Oana Ciocan, și-a făcut altă relație, Jador a simțit nevoia să îi transmită un mesaj prin intermediul social media. Artistul a declarat că indiferent de situație, el va lupta pentru dragostea Oanei, dar a mai spus și că a văzut-o pe aceasta în compania altui bărbat.

„Adevărul este ca noi am fost împreună în tot acest timp pentru ca am vrut să ne bucurăm de iubire doar noi! Dar de ceva timp am decis să luăm o pauză însă în această pauză ea și-a găsit pe altcineva. Am văzut-o chiar eu la masă cu un băiat! Dar cu toate astea vreau să știi ca inima mea bate doar pentru tine și chiar dacă sunt blocat peste tot sper să vezi postarea și să știi ca nu voi înceta să lupt pentru dragostea ta!” , este mesajul transmis de Jador.