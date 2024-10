Ce umilințe a îndurat Oana Ciocan alături de Jador! Zani face dezvăluiri tulburătoare: ”Stătea cu ochii vineți, legată de pat!” ”Îi dădea palme după ce se întorcea de la femei!”

Zanni îl pune la punct pe Jador, după ce acesta și-ar fi agresat fosta iubită! Manelistul ar fi bătut-o și umilit-o pe Oana Ciocan de-a lungul relației, lucruri pe care Zanni le-ar ști chiar de la Oana însuși. CANCAN.RO a stat de vorbă cu cântărețul care a spus tot ce știe despre relația lui Jador.

Zanni și Jador sunt la cuțite, după ce manelistul a postat un mesaj legat de Oana Ciocan, pe care ar fi prins-o în fapt cu alt bărbat. Deranjat de mesajul lui Jador, Zannidache a luat imediat măsuri și a spus tot ce știe despre relația dintre acesta și tânăra pe care ar fi agresat-o psihic și fizic. Totul a început de la mesajul de mai jos:

„Adevărul este ca noi am fost împreună în tot acest timp pentru că am vrut să ne bucurăm de iubire doar noi! Dar de ceva timp am decis să luăm o pauză, însă în această pauză ea și-a găsit pe altcineva, am văzut-o chiar eu la masă cu un băiat! Dar cu toate acestea, vreau să știi ca inima mea bate doar pentru tine și chiar dacă sunt blocat peste tot sper să vezi postarea și să știi ca nu voi înceta să lupt pentru dragostea ta”, a scris inițial Jador pe rețelele de socializare.

Ulterior, Zanni nu s-a putut abține și a dat tot din casă.

„Cele mai jegoase manipulări. Am vorbit cu Oana Ciocan și mi-a zis cât ai hărțuit-o, lovit-o și cât ți-ai bătut joc de ea. Șterge-ți d***u declarațiile astea din bot și marș la cerșit de atenție pe alte subiecte. Oana îmi este colegă de junglă și-mi permit să intervin, altfel ignoram. Ești un gunoi de om care, în timp ce vinde iluzia că și-a iubit nevasta, ea de fapt stătea cu ochii vineți de lacrimi legată de pat în casă. Lasă vrăjeala, că știm tot” , este comentariul lui Zanni, pe care Jador l-a șters ulterior.

Zanni, declarații uluitoare despre Jador: ”Oana mi-a zis că îi dădea palme”

Acum, CANCAN.RO a discutat cu Zanni, care ne-a spus tot ce știe despre relația lui Jador. Cântărețul susține că Oana însuși i-ar fi făcut dezvăluiri strigătoare la cer, sătulă fiind de agresiunile lui Jador.

”Eu o știu pe Oana de la Survivor. Jador ne povestea cum o tratează și cum o pune la cratiță. Îi plăcea că Oana nu comentează, iar el poate merge și la altele. El acest gen de femeie îl caută. Inclusiv Ștefania Stănilă a mers la Oana și a avertizat-o cu privire la Jador, sunt imagini la Survivor

Oana mi-a zis că el îi dădea palme, când se întorcea nervos de la alte femei. O ținea pe Oana doar să-i calce, să-i spele și pentru vizualizări. Când a văzut că nu mai face like-uri cu ea, voia să o dea afară din casă. El o dădea afară din casă, dar ei îi era rușine să se reîntoarcă la părinții ei, pentru că ei nu erau de acord cu relația lor. Ea nici nu avea voie să iasă din casă”, a spus Zanni, despre relația lui Jador.

Zanni, confidentul Oanei Ciocan, după presupusele agresiuni

În plus, Zanni susține că Oana Ciocan l-ar fi sunat plângând, imediat după ce ar fi reușit să ajungă la casa părintească și să scape din relația abuzivă cu Jador.

”Ea a plecat într-un final la maică-sa și m-a sunat plângând, dar nu voia să spună nimic despre el, pentru că o șantaja, el voia să o pună pe ea într-o lumină proastă în online, ca și cum ea ar umbla cu alții. Când am auzit-o cum plânge, i-am zis să îi mulțumească lui Dumnezeu că nu a rămas și însărcinată cu el! Ei îi este teamă că el va pune lumea să o înjure”, a adăugat Zanni.

După ce i-a lăsat comentariul cu pricina, Jador l-ar fi contactat pe Zanni și i-ar fi adresat nenumărate cuvinte urâte, susține cântărețul.

”După ce i-am lăsat acel comentariu ieri, el mi-a dat mesaj. Mi-a zis că sunt caz social și stau la cămin, dar nu stau eu să postez pe story-uri și lucruri de genul. Mi-a șters apoi comentariul, dar 300 de oameni îl apreciaseră deja. Pe mine m-a interesat doar să o scot pe Oana din situația aceasta”, încheie Zanni, pentru CANCAN.RO.

