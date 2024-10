Oana Ciocan l-a înșelat pe Jador?! Artistul rupe tăcerea după ce s-au despărțit iar și ea l-a blocat peste tot

Jador nu reușește să își ia gândul de la Oana Ciocan, chiar dacă au ales să meargă pe drumuri separate în viață! Tânăra l-a înșelat pe cunoscutul cântăreț? Artistul rupe tăcerea după ce s-au despărțit iar și ea l-a blocat peste tot! Ce mesaj a postat pe rețelele de socializare?

Cu toții știm că Jador este activ în mediul online și de multe ori își deschide inima în fața fanilor săi. De data aceasta, cântărețul a postat pe Facebook o imagine cu el și Oana Ciocan, dar și un mesaj prin intermediul căruia a transmis că ei au fost împreună, de fapt, atunci când au spus că s-au despărțit.

Nu acest aspect le-a atras atenția fanilor în mod special, ci faptul că au ajuns să ia o pauză de la relație în cele din urmă, iar Oana Ciocan ar fi trecut la fapte. Potrivit mesajului publicat de Jador, tânăra și-ar fi găsit pe altcineva.

Jador susține că a văzut-o chiar el pe Oana Ciocan la o masă cu un alt bărbat. Ba chiar mai mult, tânăra nu a mai ținut cont de nimic și l-ar fi blocat pe rețelele de socializare.

Cântărețul nu vrea să renunțe la povestea de dragoste dintre el și Oana Ciocan, iar la sfârșitul mesajului i-a promis tinerei că va lupta în continuare pentru relație.

„Adevărul este ca noi am fost împreună în tot acest timp pentru că am vrut să ne bucurăm de iubire doar noi! Dar de ceva timp am decis să luăm o pauză, însă în această pauză ea și-a găsit pe altcineva, am văzut-o chiar eu la masă cu un băiat! Dar cu toate acestea, vreau să știi ca inima mea bate doar pentru tine și chiar dacă sunt blocat peste tot sper să vezi postarea și să știi ca nu voi înceta să lupt pentru dragostea ta”, a scris Jador pe rețelele de socializare.