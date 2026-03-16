Cum se purta Jador cu Oana Ciocan. Artistul a jignit-o în fața tuturor

Jador și Oana Ciocan s-au despărțit. Vestea separării a venit ca un șoc pentru toți fanii cuplului. În urmă cu ceva timp, artistul a devenit subiectul unor controverse, pe rețelele de socializare, ca urmare a unui apelativ injurios adresat fostei concurente „Survivor”. Cunoscutul cântăreț a jignit-o pe Oana chiar în timpul un live în mediul online.

Cei doi purtau o discuție, moment în care Jador a folosit o exprimare nepotrivită, care a stârnit repede reacții din partea internauților. Ulterior, artistul a încercat „să dreagă busuiocul”, susținând că nu a fost tocmai o jignire. Ba chiar mai mult de atât, a afirmat că formularea respectivă face parte din limbajul familiar și nu a fost o ofensă la adresa tinerei.

Cum i s-a adresat Jador fostei partenere

Momentul tensionat dintre cei doi a fost generat de o exprimare complet neinspirată a artistului. În timpul unei transmisiuni live, cântărețul a făcut o gafă de proporții. Jador a făcut-o pe Oana Ciocan „proastă”. Internauții l-au taxat imediat pe artist.

„Pe cine ai făcut proastă? Păi, oameni, așa ne mai alintăm noi. Mai îmi spune prostule, proastă, ce? Voi nu ziceți așa între voi? A, nu! Deci, te rog frumos, nevastă, noi două idei azi înainte. Vreau să-ți spui, domnule, domnule, bărbatul meu, dormim în pa, mă! Îmi miroase… care miros foarte frumos. Lady, lady. Lady Oana. Lady Oana, o să zic. ”, a spus Jador.

Ulterior, Jador a încercat să remedieze situația și a precizat că formularea nu a fost rău intenționată. Cântărețul a părut vizibil stânjenit de situație și a încercat să calmeze spiritele. Artistul a mărturisit la acea vreme că relația dintre el și Oana este una bazată pe naturalețe și apropiere.

Pe 4 iunie 2025, Jador și Oana Ciocan au devenit părinți pentru prima dată. Între timp, se pare că relația lor a ajuns la final, urmând să o ia pe drumuri separate.

CITEȘTE ȘI: Cătălin Moroșanu, primele declarații despre despărțirea dintre Jador și Oana Ciocan: „Ei fac parte din familia mea”

