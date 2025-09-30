Producătorii îi ocolesc, iar Dinu Maxer şi Magdalena au pus tunurile pe Antena 1! “La Insula Iubirii nu am merge niciodată. E cu prostii”

Ofertat de Pro TV, pentru un nou proiect, Dinu Maxer aruncă mănușa în curtea Antenei 1. La fel și soția sa, Magda, care a colaborat cu iUmor până ca show-ul să fie scos din grilă. Aflați numai din CANCAN.RO ce reproșează cei doi soți trustului Intact. În același timp, artistul nu ne-a ascuns nici ce a avertizat-o pe partenera sa, înainte de căsătorie. Lucru care pare să se adeverească.

Dinu Maxer și soția sa, Magda, s-au întors recent din luna de miere, cu amintiri de neuitat. Cei doi soți au însă și o mică nelămurire în ceea ce privește show-urile TV formate din cupluri, în postura de concurenți.

Aceștia nu înțeleg pe ce criteriu se face selecția participanților. Și de ce, fiind proaspăt căsătoriți și cu o imagine bună, ei sunt ocoliți de producătorii Antenei 1.

Nu înțeleg pe ce criteriu se fac alegerile, mai ales în emisiunile de cuplu. Noi suntem proaspăt căsătoriți și cu o imagine bună. Dar poate Dumnezeu ne protejează, pentru că din astfel de show-uri nu prea ieși basma curată. Ne punem însă întrebarea de ce nu ne consideră potriviți. Ea e actriță, cu patalama de iUmor. Noi oricum am făcut pe cont propriu America Express, la fel și Power Couple, pentru că viața îți aduce mereu provocări. I-am zis Magdei de când a inrat în viața mea: așteaptă să ți se întoarcă spatele din multe locuri, a declarat artistul în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Dinu Maxer: „Am fost sunat de la Pro TV”

În același timp, Dinu Maxer ne dezvăluie că a fost contactat recent de Pro TV. Dar pentru o emisiune aflată încă în stadiul de proiect:

Ca invitați, nu ducem lipsă de emisiuni. Plus că am deschis sezonul Chefi la cuțite. Am fost sunat de la Pro Tv pentru o viitoare emisiune, aflată în stadiul de proiect, fără să-mi spună despre ce e vorba… M-au întrebat dacă sunt interesat și dacă am disponibilitatea pentru asta. Deocamdată e la stadiul de discuții. Dar noi nu mai mergem gratis ca-n copilărie. Aceste emisiuni nu ne fac un serviciu prea mare.

„Avem prieteni care au fost la Insula Iubirii și nu-i în regulă acolo”

La rându-i, soția sa, Magda, de profesie actriță, ne dezvăluie că i-ar face plăcere să meargă cu partenerul său la Asia Express, dar nu și la Insula Iubirii, acolo unde au participat niște prieteni de-ai lor:

La insula iubirii nu am merge niciodată, e cu prostii. Ce se filmează, se taie la montaj, ca să o dea cum vor ei. Am niste prieteni care au fost si așa s-a întâmplat. Ne dorim emisiuni cu imagine frumoase. Toate colaborările mele au fost cu Antena. Ar fi o continuitate.

Magda ne-a povestit, de asemenea, că împreună cu prietena sa au participat la un episod gen „Asia Express”, creat chiar de ele:

Asia Express îmi place. Aveam o prietena care mă îndemna să mă duc. Am si încercat sa vedem dacă ne-am descurca, dacă ne ia lumea.. În Tel Aviv am aplicat asta. Pierdusen trenul și am zis ca să ne imaginăm că suntem la show. Ne-a luat cineva și i-am zis că ne pregatim de emisiune.

Până la o ofertă TV concretă, Dinu Maxer ne-a mai spus că proiectele lor de suflet sunt cele de la teatrul Elisabeta, „Crimă la cină”, produs chiar de Magda, și musicalul „Les Folies de la Nuit”.

