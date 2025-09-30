Acasă » Exclusiv » Producătorii îi ocolesc, iar Dinu Maxer şi Magdalena au pus tunurile pe Antena 1! “La Insula Iubirii nu am merge niciodată. E cu prostii”

Producătorii îi ocolesc, iar Dinu Maxer şi Magdalena au pus tunurile pe Antena 1! “La Insula Iubirii nu am merge niciodată. E cu prostii”

De: Ana Maria Păsat 30/09/2025 | 15:44
Producătorii îi ocolesc, iar Dinu Maxer şi Magdalena au pus tunurile pe Antena 1! “La Insula Iubirii nu am merge niciodată. E cu prostii”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Ofertat de Pro TV, pentru un nou proiect, Dinu Maxer aruncă mănușa în curtea Antenei 1. La fel și soția sa, Magda, care a colaborat cu iUmor până ca show-ul să fie scos din grilă. Aflați numai din CANCAN.RO ce reproșează cei doi soți trustului Intact. În același timp, artistul nu ne-a ascuns nici ce a avertizat-o pe partenera sa, înainte de căsătorie. Lucru care pare să se adeverească.

Dinu Maxer și soția sa, Magda, s-au întors recent din luna de miere, cu amintiri de neuitat. Cei doi soți au însă și o mică nelămurire în ceea ce privește show-urile TV formate din cupluri, în postura de concurenți.

Dinu Maxer și Magda nu înțeleg de ce sunt ocoliți de Antena 1. Foto: Facebook

Aceștia nu înțeleg pe ce criteriu se face selecția participanților. Și de ce, fiind proaspăt căsătoriți și cu o imagine bună, ei sunt ocoliți de producătorii Antenei 1.

Nu înțeleg pe ce criteriu se fac alegerile, mai ales în emisiunile de cuplu. Noi suntem proaspăt căsătoriți și cu o imagine bună. Dar poate Dumnezeu ne protejează, pentru că din astfel de show-uri nu prea ieși basma curată. Ne punem însă întrebarea de ce nu ne consideră potriviți. Ea e actriță, cu patalama de iUmor. Noi oricum am făcut pe cont propriu America Express, la fel și Power Couple, pentru că viața îți aduce mereu provocări. I-am zis Magdei de când a inrat în viața mea: așteaptă să ți se întoarcă spatele din multe locuri, a declarat artistul în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Dinu Maxer: „Am fost sunat de la Pro TV”

În același timp, Dinu Maxer ne dezvăluie că a fost contactat recent de Pro TV. Dar pentru o emisiune aflată încă în stadiul de proiect:

Ca invitați, nu ducem lipsă de emisiuni. Plus că am deschis sezonul Chefi la cuțite. Am fost sunat de la Pro Tv pentru o viitoare emisiune, aflată în stadiul de proiect, fără să-mi spună despre ce e vorba… M-au întrebat dacă sunt interesat și dacă am disponibilitatea pentru asta. Deocamdată e la stadiul de discuții. Dar noi nu mai mergem gratis ca-n copilărie. Aceste emisiuni nu ne fac un serviciu prea mare.

Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de muncă în Europa. Ce își pune în bagaje
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

„Avem prieteni care au fost la Insula Iubirii și nu-i în regulă acolo”

La rându-i, soția sa, Magda, de profesie actriță, ne dezvăluie că i-ar face plăcere să meargă cu partenerul său la Asia Express, dar nu și la Insula Iubirii, acolo unde au participat niște prieteni de-ai lor:

La insula iubirii nu am merge niciodată, e cu prostii. Ce se filmează, se taie la montaj, ca să o dea cum vor ei. Am niste prieteni care au fost si așa s-a întâmplat. Ne dorim emisiuni cu imagine frumoase. Toate colaborările mele au fost cu Antena. Ar fi o continuitate.

Magda ne-a povestit, de asemenea, că împreună cu prietena sa au participat la un episod gen „Asia Express”, creat chiar de ele:

Asia Express îmi place. Aveam o prietena care mă îndemna să mă duc. Am si încercat sa vedem dacă ne-am descurca, dacă ne ia lumea..

În Tel Aviv am aplicat asta. Pierdusen trenul și am zis ca să ne imaginăm că suntem la show. Ne-a luat cineva și i-am zis că ne pregatim de emisiune.

Până la o ofertă TV concretă, Dinu Maxer ne-a mai spus că proiectele lor de suflet sunt cele de la teatrul Elisabeta, „Crimă la cină”, produs chiar de Magda, și musicalul „Les Folies de la Nuit”.

(CITEȘTE ȘI: SACRIFICIUL făcut de Dinu Maxer, ca să se poată căsători cu Magdalena Chihaia. Nimeni nu se aștepta la asta!)

(VEZI ȘI: Decizia luată de Magda și Dinu Maxer după nuntă: au anulat totul!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost ridicat de la morgă. Ultimele pregătiri pentru înmormântarea regretatei jurnaliste
Exclusiv
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost ridicat de la morgă. Ultimele pregătiri pentru înmormântarea regretatei jurnaliste
Florin Salam își spală păcatele în fața soției! A dat un “buf” de 700.000 €, iar acum… „Regele manelelor” s-a “lepădat” de cazinou!
Exclusiv
Florin Salam își spală păcatele în fața soției! A dat un “buf” de 700.000 €, iar acum… „Regele…
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme...
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de muncă în Europa. Ce își pune în bagaje
Gandul.ro
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de...
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația...
Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper ca toți actorii să își dea demisia”
Adevarul
Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper...
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după...
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat! Ajunsesem aproape la suta de kilograme…”
Click.ro
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă!...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Timp de patru ani, Yuna și Minu au fost lăsați într-o valiză, într-un depozit din Noua Zeelandă. Acum li s-a făcut dreptate
Antena 3
Timp de patru ani, Yuna și Minu au fost lăsați într-o valiză, într-un depozit din...
Medic ginecolog de la Spitalul Filantropia, obligat să-i plătească unei paciente 80.000 de euro
Digi 24
Medic ginecolog de la Spitalul Filantropia, obligat să-i plătească unei paciente 80.000 de euro
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care...
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei....
„Lasă-mă să mor!” O mamă și-a salvat fiica de 21 de ani de la moarte, după ce a prins-o de picioare cu ultimele puteri
kanald.ro
„Lasă-mă să mor!” O mamă și-a salvat fiica de 21 de ani de la moarte,...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
kfetele.ro
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
observatornews.ro
La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Au apărut notificările inutile în Waze. Șoferii se plâng că i-ar putea pune în pericol
go4it.ro
Au apărut notificările inutile în Waze. Șoferii se plâng că i-ar putea pune în pericol
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
Fanatik.ro
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane...
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
Fanatik.ro
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi...
Ce se întâmplă cu dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Anunțul judecătorilor venit azi, 30 septembrie
Capital.ro
Ce se întâmplă cu dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Anunțul...
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
Romania TV
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă...
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Go4Games
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba poporului!
Capital.ro
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba...
Vine o iarnă grea pentru români, cu scumpiri masive la gaze și electricitate
evz.ro
Vine o iarnă grea pentru români, cu scumpiri masive la gaze și electricitate
NĂPASTA familiei Ceaușescu. Singurul copil rămas în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu suferă de o boală letală
Gandul.ro
NĂPASTA familiei Ceaușescu. Singurul copil rămas în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu suferă...
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
as.ro
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să...
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea...
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu:
radioimpuls.ro
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia...
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”
Fanatik.ro
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o...
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
Fanatik.ro
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Identificați toate cele 3 diferențe între cei doi sportivi din cele două ...
Test de perspicacitate | Identificați toate cele 3 diferențe între cei doi sportivi din cele două imagini
Zodia care se lovește de realitate la început de octombrie. Cristina Demetrescu: „Ar trebui să ...
Zodia care se lovește de realitate la început de octombrie. Cristina Demetrescu: „Ar trebui să se gândească la planificarea propriei pensii”
Cum a reacționat Delia Matache după ce acest concurent de la The Ticket a confundat-o cu Andra Măruță
Cum a reacționat Delia Matache după ce acest concurent de la The Ticket a confundat-o cu Andra Măruță
Diagnosticul crunt pe care l-a primit Mihaela Tatu! A devenit dependentă de o pastilă pe viață
Diagnosticul crunt pe care l-a primit Mihaela Tatu! A devenit dependentă de o pastilă pe viață
Preparatul simplu pe care Florin Dumitrescu l-ar mânca toată viața! Ce preferințe are îndrăgitul chef
Preparatul simplu pe care Florin Dumitrescu l-ar mânca toată viața! Ce preferințe are îndrăgitul chef
Alexandru Ciucu răspunde dur, după ultimele acuzații ale Alinei Sorescu! A fost sau nu violent?
Alexandru Ciucu răspunde dur, după ultimele acuzații ale Alinei Sorescu! A fost sau nu violent?
Vezi toate știrile
×