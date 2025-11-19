Acasă » Știri » Deea Maxer a răbufnit după ce noua ei relație a fost criticată! Mesaj pentru hateri: „Niciunul nu merge în locul tău”

Deea Maxer a răbufnit după ce noua ei relație a fost criticată! Mesaj pentru hateri: „Niciunul nu merge în locul tău”

De: Andreea Stăncescu 19/11/2025 | 16:44
Ce spune Deea Maxer despre noua sa relație / Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Relația nouă a Deei Maxer, deși abia începută, a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar criticile nu au întârziat să apară. După valul de comentarii negative, bruneta a răbufnit pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj puternic celor care îi judecă alegerile personale.

După o perioadă dificilă marcată de divorțul de Dinu Maxer și de încercarea nereușită de a-și reconstrui viața sentimentală alături de Robert Drilea, Deea Maxer pare să-și fi găsit din nou liniștea sufletească. Bruneta trăiește o nouă poveste de dragoste și nu se mai ascunde, alegând să împărtășească public relația care o face fericită.

Deea a oficializat totul prin mai multe fotografii publicate pe rețelele de socializare, în care apare alături de noul ei partener. Cei doi nu se feresc de ochii lumii, iar începutul relației lor pare promițător, semn că Deea Maxer este pregătită să meargă mai departe.

Deea Maxer / Sursa foto: Instagram

Ce mesaj a transmis Deea Maxer

Totuși, deschiderea ei nu a fost privită doar cu entuziasm. În mediul online, vedeta a primit și critici, iar unii internauți i-au contestat alegerile. În fața valului de comentarii, Deea Maxer a ales să transmită un mesaj profund, în care vorbește despre libertatea de a-ți urma propriul drum, indiferent de judecata celor din jur.

TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar un geniu îi poate vedea pe toți
TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
„Nu te naști ca să mulțumești lumea, ci ca să-ți trăiești propriul adevăr. Oamenii vor vorbi oricum – azi te ridică, mâine te judecă. Dar niciunul dintre ei nu merge în locul tău, nu simte în pielea ta, nu trăiește în inima ta. Așa că nu le oferi puterea de a decide cine ești. Nu le da frâiele visurilor tale. Tu știi cât ai muncit, cât ai căzut și cât te-ai ridicat. Tu știi ce îți dorește sufletul. Și singura datorie reală pe care o ai este față de tine – să nu te abandonezi, să nu renunți, să nu te micşorezi doar ca să încapi în părerile altora. Lumea se schimbă, oamenii se schimbă, opiniile se schimbă. Dar ce rămâne e drumul tău. Și drumul tău merită să fie trăit cu curaj, cu pasiune, cu lumină”, este mesajul Deei Maxer pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Motivul REAL pentru care Robert Drilea și Deea Maxer s-au despărțit. Fostul iubit al brunetei RUPE tăcerea: ”Nu mai formăm un cuplu de câteva luni bune”

A câștigat 24.000€, dar riscă să scoată din buzunar dublu, cu o mișcare greșită! EX-soția artistului, redusă la tăcere de Kanal D

Tags:
Iți recomandăm
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”
Știri
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Știri
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de spălat? Explicația unui expert
Mediafax
Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de...
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie
Gandul.ro
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui...
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
Digi24
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Un român a fost numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului
Mediafax
Un român a fost numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului
Parteneri
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
Click.ro
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea:...
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore
Digi 24
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o...
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Digi24
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
Promotor.ro
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
go4it.ro
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Descopera.ro
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie
Gandul.ro
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce ...
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Alexandru Ciucu ar fi vrut altceva! De ce a refuzat Survivor
Alexandru Ciucu ar fi vrut altceva! De ce a refuzat Survivor
Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut ...
Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut și un anunț despre botez
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Dr. Tudor Ciuhodaru, mesaj după moartea medicului controversat Flavia Groșan: „În acest domeniu, ...
Dr. Tudor Ciuhodaru, mesaj după moartea medicului controversat Flavia Groșan: „În acest domeniu, solicitarea este maximă”
Vezi toate știrile
×