Deea Maxer a răbufnit după ce noua ei relație a fost criticată! Mesaj pentru hateri: „Niciunul nu merge în locul tău”

Relația nouă a Deei Maxer, deși abia începută, a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar criticile nu au întârziat să apară. După valul de comentarii negative, bruneta a răbufnit pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj puternic celor care îi judecă alegerile personale.

După o perioadă dificilă marcată de divorțul de Dinu Maxer și de încercarea nereușită de a-și reconstrui viața sentimentală alături de Robert Drilea, Deea Maxer pare să-și fi găsit din nou liniștea sufletească. Bruneta trăiește o nouă poveste de dragoste și nu se mai ascunde, alegând să împărtășească public relația care o face fericită.

Deea a oficializat totul prin mai multe fotografii publicate pe rețelele de socializare, în care apare alături de noul ei partener. Cei doi nu se feresc de ochii lumii, iar începutul relației lor pare promițător, semn că Deea Maxer este pregătită să meargă mai departe.

Ce mesaj a transmis Deea Maxer

Totuși, deschiderea ei nu a fost privită doar cu entuziasm. În mediul online, vedeta a primit și critici, iar unii internauți i-au contestat alegerile. În fața valului de comentarii, Deea Maxer a ales să transmită un mesaj profund, în care vorbește despre libertatea de a-ți urma propriul drum, indiferent de judecata celor din jur.

„Nu te naști ca să mulțumești lumea, ci ca să-ți trăiești propriul adevăr. Oamenii vor vorbi oricum – azi te ridică, mâine te judecă. Dar niciunul dintre ei nu merge în locul tău, nu simte în pielea ta, nu trăiește în inima ta. Așa că nu le oferi puterea de a decide cine ești. Nu le da frâiele visurilor tale. Tu știi cât ai muncit, cât ai căzut și cât te-ai ridicat. Tu știi ce îți dorește sufletul. Și singura datorie reală pe care o ai este față de tine – să nu te abandonezi, să nu renunți, să nu te micşorezi doar ca să încapi în părerile altora. Lumea se schimbă, oamenii se schimbă, opiniile se schimbă. Dar ce rămâne e drumul tău. Și drumul tău merită să fie trăit cu curaj, cu pasiune, cu lumină”, este mesajul Deei Maxer pe rețelele de socializare.

