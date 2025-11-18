Cine este iubitul Deei Maxer, de fapt, și cu ce se ocupă. Prima imagine cu chipul lui

Deea Maxer iubește din nou, după divorț! Bruneta nu se ascunde și le arată tuturor că a mai oferit o șansă iubirii, după separarea de Dinu Maxer. După ce artistul și-a refăcut viața alături de Magdalena Chihaia, fosta soție și-a luat revanșa cu Robert Drilea, dar relația lor nu a durat. Acum, bruneta pare să iubească din nou!
Bruneta a oficializat relația prin postarea unei fotografii alături de partenerul ei, Constantin Cataramă, psihoterapeut și tată a doi copii, care a reușit să o facă să iubească din nou. Relația celor doi e asumată și pare că merge pe drumul cel bun. Să urmeze oare marele „DA” și pentru Deea, după nunta lui Dinu Maxer din primăvara acestui an?
Deși și-a obișnuit fanii cu discreția în ceea ce privește viața personală, Deea Maxer a postat o fotografie alături de Constantin, semn că relația lor este din ce în ce mai solidă. Cei doi s-au bucurat de o vacanță în Viena împreună, iar în descrierea pozei ea a scris:
„No words, just love (fără cuvinte, doar iubire)”.
După divorțul de Dinu Maxer, Deea a mai format un cuplu cu Robert Drilea, un specialist în vânzări și achiziții auto, dar a preferat să păstreze secretă relația, iar ruptura dintre ei s-a produs tot în liniște. Ulterior, s-a aflat că diferențele de percepții și viziuni asupra vieții i-au determinat pe cei doi să își spună adio. Acum, după ce a mai oferit o șansă iubirii și s-a decis să își asume relația, Deea dă semne că este fericită alături de Constantin Cataramă și nu se ferește să își arate iubirea.
