Clienții băncilor ar putea primi bani înapoi. PSD pregătește o lege pentru despăgubiri

Social-democrații au anunțat depunerea în Parlament a unui proiect legislativ care vizează introducerea unui mecanism de compensare colectivă pentru consumatorii de credite bancare considerați prejudiciați în urma modului de calcul al ratelor. Inițiativa are în vedere situațiile în care, pe parcursul derulării contractelor de credit, au fost aplicate practici anticoncurențiale sau au existat erori în stabilirea dobânzilor variabile, cu efect direct asupra costului total suportat de debitori.

Proiectul propus de Partidul Social Democrat introduce o reglementare distinctă privind modul în care se pot recupera sumele considerate achitate nejustificat, fără a mai fi necesară deschiderea unor procese individuale de către fiecare consumator afectat. Mecanismul ar urma să fie activat în situația în care autorități competente constată existența unor prejudicii generalizate. În acest sens, rol central ar avea instituții precum Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care pot stabili, în urma investigațiilor, dacă au existat abateri în procesul de formare a indicilor utilizați la calculul ratelor.

PSD pregătește o lege pentru despăgubiri

Textul legislativ redefinește mai multe concepte esențiale din domeniul creditării. Consumatorul este tratat ca persoana fizică ce contractează un credit în afara activităților sale profesionale sau comerciale. Contractul de credit este descris ca orice înțelegere prin care o instituție financiară acordă sau promite acordarea unei sume de bani ori a unei facilități de finanțare, inclusiv sub forma amânării la plată. De asemenea, instituțiile de credit sunt definite conform cadrului european ca entități care atrag depozite sau alte fonduri rambursabile și acordă credite în nume propriu.

O componentă centrală a proiectului o reprezintă introducerea noțiunii de indice de referință ajustat. Acesta ar fi un indicator recalculat, menit să reflecte nivelul considerat corect al dobânzilor, eliminând influențele generate de eventuale practici anticoncurențiale sau erori de calcul. În prezent, creditele cu dobândă variabilă se raportează la indici precum ROBOR, care joacă un rol esențial în determinarea ratelor lunare plătite de clienți.

Prejudiciul este definit în proiect ca diferența dintre costul total al creditului calculat pe baza indicelui de referință utilizat în contract și costul care ar rezulta din aplicarea indicelui de referință ajustat. Costul total include dobânzi, comisioane, taxe și orice alte cheltuieli asociate contractului de credit. Prin această formulare, legea urmărește să permită calcularea unui eventual cuantum al despăgubirilor la nivel agregat, pentru toți debitorii afectați de aceleași mecanisme de calcul.

În cazul în care autoritățile stabilesc existența unor prejudicii, instituțiile bancare ar urma să fie obligate să corecteze formulele de calcul utilizate, să recalculeze obligațiile contractuale și să returneze sumele rezultate din diferențele identificate. Procesul ar trebui aplicat la nivelul tuturor contractelor afectate, fără a fi necesare acțiuni individuale în instanță din partea fiecărui client. De asemenea, băncile ar putea opta pentru restituirea sumelor prin transfer bancar separat sau prin diminuarea soldului creditului existent.

Pentru consumatori, proiectul prevede posibilitatea de a solicita recalcularea ratelor într-un termen limitat după constatarea oficială a prejudiciului, pe baza unui document administrativ definitiv emis de autorități. Instituțiile de credit ar avea obligația de a răspunde acestor solicitări într-un interval stabilit, prin transmiterea unei propuneri de ajustare a contractului și efectuarea plăților corespunzătoare într-un termen scurt de la stabilirea sumelor datorate.

Nerespectarea noilor obligații ar urma să fie sancționată prin amenzi care pot ajunge până la un procent din cifra de afaceri anuală a instituției bancare vizate, ceea ce ar reprezenta o măsură coercitivă semnificativă în raport cu piața bancară.

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