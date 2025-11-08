Doliu în PSD! Fostul deputat a murit răpus de o boală nemiloasă

Doliu în Partidul Social Democrat! Un fost senator și deputat s-a stins din viață chiar în ziua praznicului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Politicianul fusese diagnosticat cu o boală nemiloasă, care a avansat rapid.

Generalul (r) Viorel Sălan, fost senator și deputat al județului Hunedoara din partea Partidului Social Democrat, s-a stins din viață la 67 de ani. Acesta a avut o impresionantă carieră militară. La 48 de ani, a devenit general de brigadă, fiind cel mai tânăr ofițer care dobândea acest grad în Jandarmeria Română. S-a pensionat în 2016, din funcția de adjunct al Inspectoratului General al Jandarmeriei.

Tristețe în PSD după moartea lui Viorel Sălan

După ce a încheiat cariera militară, Viorel Sălan a decis să intre în politică. A fost ales de două ori parlamentar pe listele PSD, respectiv senator în mandatul 2016-2020 și deputat, în mandatul 2020-2024.

Generalul (r) s-a retras din viața publică în 2024 pentru a se dedica familiei, însă a primit un diagnostic dur la scurt timp. Fostul deputat PSD a fost diagnosticat cu o boală necruțătoare, care a avansat rapid.

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, chiar în ziua praznicului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, Viorel Sălan s-a stins din viață. Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, a transmis un mesaj în memoria fostului coleg de partid.

„Am primit cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a generalului (r) Viorel Sălan, fost senator și deputat al județului Hunedoara din partea Partidului Social Democrat, un om care a purtat cu demnitate haina militară și care, după încheierea carierei sale în slujba țării, a ales să se dedice vieții publice cu aceeași rigoare, seriozitate și spirit de sacrificiu. Ne despărțim de un om care a crezut sincer într-o Românie mai bună, de un hunedorean devotat, harnic, educat și mereu gata să ofere sprijinul său acolo unde era nevoie. În toți anii în care am colaborat, l-am cunoscut ca pe un om echilibrat, disciplinat, dar în același timp apropiat de oameni, atent la problemele lor și sincer în fiecare gest. Dispariția sa lasă un gol imens și este o pierdere pentru întreaga comunitate hunedoreană. Generalul (r) Viorel Splan rămâne un exemplu de profesionalism, modestie și devotament față de binele public. În numele meu personal, al Consiliului Județean Hunedoara și al organizației județene a PSD Hunedoara, transmit familiei îndoliate sincere condoleanţe și întreaga noastră compasiune. Să găsească puterea de a trece peste această grea încercare și liniștea de a-l păstra mereu viu în amintire. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Laurențiu Nistor, pe Facebook.

