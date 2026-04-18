Bancul sfârșitului de săptămână | Paradoxul patului

Este weekend, iar cel mai bun mod de a petrece timpul liber este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești toată ziua.

Te întinzi în pat să te odihnești… adormi!

Te pui în pat să citești o carte… adormi!

Te pui în pat să vizionezi un film… adormi!

Te pui în pat să te culci… stai treaz!

Alte bancuri haioase

Bulă și Bubulina

– Bulă, ce tot strâmbi din nas la sarmalele mele? Nu sunt bune?

– Ba da, Bubulino, sunt foarte gustoase. Dar toți aștia de aici, din sala de cinema, au popcorn.

La bar

– Chelner, halba e plină doar cu spumă…

– Asta înseamnă că berea e bună.

– Dar eu am venit să mă îmbăt… nu să mă bărbieresc!

Copilul secretarei

Prin firmă circulă un zvon: secretara a născut un copil care seamănă ca două picături de apă cu directorul.

Auzind asta, directorul își cheamă șoferul și-i spune:

– Te duci la maternitate și afli, cât se poate de discret, care-i treaba cu copilul secretarei și de ce vorbește lumea că seamănă cu mine. Eu, unul, n-am avut de-a face cu ea.

Șoferul pleacă la maternitate și la întoarcere se prezintă la director:

– Care-i situația? – întreabă directorul.

– Vă seamănă leit…

– Cuuuum!!!???

– Păi e mic, chel, nu înțelege nimic și urlă toată ziua fără motiv.

Soacra și iubita

Am dus-o să o prezint familiei mele și se trezește mama să o întrebe:

-Auzi…te-ai vopsit? Că săptămâna trecută erai roșcată…

La Istanbul

— Ce faci?

— Mi-a spus psihologul ca atunci când am nervi să mă plimb.

— Unde ești acum?

— Aproape de Istanbul…

Interviul

Un tip merge la interviu pentru un job.

– Bună ziua, spune angajatorul. Aveți experiență în domeniu?

– Da, bineînțeles! răspunde omul.

– Perfect. Și unde ați mai lucrat?

– Păi… am fost manager la o firmă mare.

– Serios? Ce firmă?

– Nu pot să spun, e confidențial.

– În regulă… și ce făceați acolo?

– Coordonam echipa, luam decizii importante…

– Interesant. Și de ce ați plecat?

– S-a închis firma.

– Cum așa?

– Păi… eram singurul angajat și m-am concediat singur că nu mă mai suportam.

