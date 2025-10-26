Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării

Aurelian Temișan, coleg în juriu cu fina sa, Andreea Bălan, părăsește barca TVR. Artistul are interzis de la Antena 1 să mai colaboreze cu postul național de televiziune. În aceeași situație se află, de asemenea, și o altă artistă cunoscută. Mai precis Crina Mardare, care și ea va face parte dintr-un proiect al trustului Intact. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Emisiunea concurs pentru copii, „Vedeta familiei”, de la TVR, i-a adus din nou împreună, în calitate de jurați, pe Andreea Bălan și pe nașul său, Aurelian Temișan. Ambii vor decide câștigătorul premiului de 15.000 de lei din marea finală, alături de alți cinci artiști cunoscuți. Și anume, Sanda Ladoși, Elena Gheorghe, Bibi, Crina Mardare și Ștefan Bănică junior.

Aurelian Temișan are interzis să mai filmeze pentru TVR

Pentru doi dintre jurați însă, va fi ultima lor apariție la postul național de televiziune. Mai precis, Aurelian Temișan și Crina Mardare au interzis de la Antena 1 să mai filmeze în continuare și pentru sezonul următor. Cei doi vor fi angrenați într-un proiect al trustului Intact. Astfel că orice altă colaborare le va fi întreruptă.

„Pe 26 octombrie e prima ediție în care eu nu sunt. Acum sunt semifinalele și finala. La finală am fost toți șapte. Fiecare am avut o probă eliminatorie și câte o semifinală, unde am filmat câte trei. Eu în semifinale am fost cu Radu Ștefan Bănică și Andreea Bălan. Ne-a tot combinat. Pe Temi și pe Crina i-a folosit acum la finală. După nu mai pot veni. Au exclusivitățile lor cu Antena. Și au probleme cu emisiuni de același gen. De-a lungul anilor am avut selecțiile. E o emisiune care are o audiență foarte bună. Și, din câte văd, e tolerată. Pentru că la TVR așa trebuie să discuți”, a mărturisit Sanda Ladoși în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Se destramă „cuplul” naș-fină, urelian Temișan – Andreea Bălan

Cu această ocazie, Temișan se desparte astfel, din nou, de Andreea Bălan. Cu care a lucrat și la „Te cunosc de undeva”, show pe care artista l-a părăsit din motive pe care nu le-a dezvăluit până acum. Andreea se află la primul său sezon ca jurat la „Vedeta familiei”, după o colaborare de aproximativ 15 ani cu Antena 1. După cum CANCAN.RO vă dezvăluia în exclusivitate, Aurelian Temișan va fi însă cel care o va duce în fața altarului pe Andreea, și nu tatăl ei, Săndel Bălan, pentru nunta artistei cu Victor Cornea.

