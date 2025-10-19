Cuza de la Neatza și iubi, scene de soț și soție cu peste 10 ani de căsnicie. Când credea că e sortit singurătății, a venit Alexandra și i-a dat viața peste cap!

După despărțirea de Ramona Olaru, Cuza de la „Noaptea Târziu” s-a îndrăgostit de Ximena, o femeie de-a dreptul frumoasă, însă relația lor nu a durat mult și s-au despărțit. Când credea că are ghinion în dragoste, hop, a apărut Alexandra, o tânără orginară din Constanța. Timp de câteva luni și-au ținut relația ascunsă de ochii lumi, iar apoi au făcut spam cu poze împreună pe rețelele de socializare. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi amorezi în toiul nopții. Ce făceau? Hmmm…puteți afla doar din rândurile de mai jos! Vă spunem doar atât: Artistul este puțin cam…”însurat”!

Cuza și Ramona Olaru, asistenta de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”, s-au despărțit după o relație de doi ani. În care au existat mai multe certuri, separări și împăcări, dar în cele din urmă s-au resemnat ambii că relația lor nu merge, oricât ar încerca. N-au vărsat lacrimi, ci au mers mai departe: Ramona cu Cazacu (relație care, la fel, nu a mers), iar Cuza cu…Ximena, o tânără apetisantă (s-au despărțit rapid).

Eh și parcă le bătea la ușă ghinionul în dragoste, dar…Cuza, spre deosebire de Ramona, a făcut ce a făcut, poate o fi manifestat, și și-a găsit consoarta, pe nume, Alexandra, iar relația lor durează deja de un an. Și așa cum vă spuneam, CANCAN.RO i-a suprins în toiul nopții. Cei doi zici că ar fi căsătoriți. Cuza, ai să ne dai vreo veste? 🙂

Cuza de la Noaptea Târziu pare a fi… căsătorit

Cuza de la Noaptea Târziu și Alexandra, „eleva” Emei Uta, par să treacă la nivelul următor. Imaginile surprinse de noi arată cum artistul și iubita lui au ajuns acasă, cu mașina blondinei, în toiul nopții, îmbrăcați destul de lejer. Posibil, vor să se asorteze oriunde ar merge. Cei doi păreau destul de relaxați, mergând împreună spre casă, de parcă ar fi fost întorși de la o cină romantică sau poate doar de la o plimbare liniștită prin oraș. Ce-i drept, șatena avea și o sacoșă în mână, care nu părea destul de grea (căci altfel, cu siguranță ar fi ajutat-o Cuza), deci probabil au fost și la cumpărături înainte. În orice caz, relația lor pare să meragă pe un făgaș serios și…cine știe, oare bat clopote de nuntă?!

Și ca un gentleman (nu vorbim despre sacoșă, căci ne-am lămurit deja că pare destul de ușoară), Cuza a deschis poarta și a lăsat-o pe Alexandra să intre prima, semn că relația este una foarte serioasă, casa lui e și casa ei, sau cum ar spune spaniolii „Mi casa es tu casa”. Un lucru e sigur, artistul are planuri mari și așteptăm să se concretizeze cât mai curând. CANCAN.RO va fi cu ochii pe cei doi îndrăgostiți în continuare și vă vom oferi mai multe detalii!

