Influenceriță de top, la un pas de închisoare din cauza unor cozonaci! Cum a fost prinsă cu ocaua mică

Chiara Ferragni, cunoscută influenceriță italiană în vârstă de 38 de ani, se confruntă cu o posibilă condamnare la închisoare după ce autoritățile italiene au investigat modul în care a promovat produse de patiserie asociate unor campanii caritabile. Ancheta vizează în special pandoro-ul „Pink Christmas” și ouăle de Paște produse de companiile Balocco și Dolci Preziosi, care au fost promovate de Ferragni ca având legături cu donații pentru copii.

Potrivit rechizitoriului, campaniile ar fi indus în eroare consumatorii, sugerând că o parte din profitul obținut din vânzarea produselor ar urma să fie direcționată către spitale pentru copii. În realitate, sumele donate erau mult mai mici decât indicau materialele publicitare.

Chiara Ferragni, la un pas de închisoare din cauza unor cozonaci

Ancheta a relevat că, în cazul pandoro-ului de Crăciun din 2022, Ferragni a încasat aproape un milion de euro, în timp ce Balocco donase anterior doar 50.000 de euro, cu șase luni înainte de campanie. Această discrepanță a condus la aplicarea unor sancțiuni financiare: influencerița a fost amendată cu un milion de euro, iar compania Balocco a primit o penalizare de 420.000 de euro.

Parchetul din Milano a cerut ca Ferragni să fie condamnată la un an și opt luni de închisoare pentru înșelăciune agravată, alături de fostul ei colaborator apropiat, Fabio Maria Damato, care a primit aceeași solicitare de pedeapsă. În cadrul procesului, președintele Cerealitalia, Francesco Cannillo, este vizat de o pedeapsă de un an de închisoare. Următoarea ședință a procesului este programată pentru 5 decembrie, moment în care avocații apărării vor avea ocazia să prezinte argumentele pentru achitarea celor implicați.

Acțiunile au atras atenția Autorității Antitrust din Italia, care a calificat campania ca fiind înșelătoare. Vânzarea pandoro-ului „Pink Christmas” la un preț de aproape trei ori mai mare decât varianta standard a fost considerată o practică comercială abuzivă, prin inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la scopul caritabil al achiziției. Aceleași probleme au fost semnalate și în cazul ouălor de Paște Dolci Preziosi, care au fost promovate similar.

În urma procesului, instanța a acceptat constituirea ca parte civilă a asociației „Casa dei consumatori”, care va putea urmări despăgubirile, în timp ce alte organizații caritabile implicate au ales să încheie acorduri tranzacționale cu părțile implicate. De asemenea, Ferragni a efectuat deja o plată de 3,4 milioane de euro, sumă care a fost considerată ca parte a despăgubirilor, înainte ca procesul să se desfășoare în fața judecătorului.

