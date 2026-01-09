Acasă » Știri » Strat de zăpadă de 50 cm în aceste orașe din România. Meteorologii și autoritățile, în alertă

09/01/2026 | 09:39
Județul Cluj se confruntă în aceste zile cu condiții meteo severe, pe fondul ninsorilor abundente și al temperaturilor negative care au persistat în ultimele 18 ore.

În special zonele montane au fost afectate de cantități importante de zăpadă, stratul depus atingând local și 50 de centimetri. Circulația rutieră în aceste regiuni se desfășoară în condiții dificile, iar autoritățile locale au activat toate mecanismele pentru a menține siguranța pe drumurile județene.

Autoritățile județene monitorizează permanent starea drumurilor și coordonează activitatea prestatorilor de servicii de deszăpezire. În total, rețeaua de drumuri județene din Cluj însumează aproximativ 1.400 de kilometri, iar pentru administrarea eficientă a acestora sunt implicate echipe de intervenție cu utilaje moderne și materiale antiderapante. De asemenea, se utilizează lanțuri și alte dispozitive speciale acolo unde stratul de zăpadă depășește 40 de centimetri.

Trebuie menționat că drumurile naționale și autostrăzile nu intră în responsabilitatea Consiliului Județean, acestea fiind gestionate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, în timp ce drumurile comunale sunt administrate de primării. Această structură de responsabilitate implică coordonare între instituții, mai ales în perioadele cu ninsori abundente, pentru a evita probleme majore în trafic.

Pe lângă drumurile județene, autoritățile recomandă atenție sporită pe toate arterele din zonele de munte, inclusiv pe traseele secundare care pot fi mai greu accesibile și mai expuse riscurilor generate de zăpadă și gheață. În anumite localități, stratul de zăpadă a depășit 40 cm, ceea ce face ca deplasarea cu vehiculul să fie dificilă fără echipamente de iarnă adecvate.

În această perioadă, populația este sfătuită să evite pe cât posibil deplasările în zonele montane, să verifice condițiile meteo înainte de a pleca la drum și să își echipeze autovehiculele corespunzător. Totodată, se recomandă folosirea lanțurilor la roți și adaptarea vitezei la condițiile de drum, pentru a preveni accidentele și blocajele rutiere.

CITEȘTE ȘI: Ce este furtuna Goretti. Ajunge în Europa de Vest în zilele următoare

Unde se închid școlile din cauza ninsorilor abundente. Țara în care vacanța va fi prelungită

