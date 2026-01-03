Ce îl „bântuie” pe Yamato Zaharia și la început de 2026: „Soarta ne aduce împreună și în noul an”

Yamato Zaharia începe 2026 sunt semnul singurătății, așa cum a făcut-o în ultimii ani. Luptătorul nu se teme de ceea ce i-ar putea aduce noul an, însă recunoaște că viața personală a rămas pe ultimul loc. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, campionul mărturisește că noaptea dintre ani nu i-a adus revelații, promisiuni sau resetări emoționale. A fost mai degrabă o continuare firească a anului precedent, care a fost încărcat cu proiecte și multă muncă.

Deși și-ar fi dorit ca unele lucruri să se schimbe, pentru Yamato realitatea a rămas aceeași, iar singurătatea a fost cea care l-a însoțit și la cumpăna dintre ani, nu vreo domnișoară.

Soarta pare să-l țină în aceeași companie, propria persoană, ceea ce vine la pachet și cu unele beneficii, dar pe de altă parte, recunoaște că și-ar dori ca la un moment dat să se producă o schimbare.

Yamato Zaharia: „Mi-aș fi dorit să las singurătatea în 2025”

Dacă pe plan amoros lucrurile nu stau prea bine, pe plan profesional 2026 vine pentru luptător cu provocări serioase. A semnat contracte importante, care îl vor pune față în față cu riscuri majore în ring. Tocmai de aceea în vreme ce unii ciocneau pahare de șampanie și petreceau de zor, el de pregătea intens pentru meciurile care vor urma. Chiar și așa, Yamato nu pare deloc intimidat. Departe de a se lăsa copleșit de gândurile solitudinii, recunoaște că privește cu optimism către anul care tocmai a început.

Nu mi-a schimbat nimic direcția, din ce s-a întâmplat în 2025, deși aș fi vrut să se schimbe ceva, din păcate nu a fost să fie. Nu a apărut nicio iubită, nicio domnișoară. Revelionul oricum îl fac singur de ceva timp, deci nu a fost nimic nou nici de data asta. Mi-aș fi dorit să las singuratatea în anul care s-a încheiat, dar soarta ne aduce împreună și în noul an. Oricum, pentru mine sarbatorile sunt alte zile din an fără să aibă ceva special. În 2025 am semnat contractul pentru un meci in King of Kings și pentru o piramidă internațională în EFC, două meciuri într-o seară pentru mine reprezintă un risc, dacă pierd, dacă mă accidentez grav din nou. Pe alte planuri, aș putea spune că sunt în aceeași situație ca anul precedent. Nici nu am temeri legate de noul an. În general nu mă sperie nimic, așa că poate să vină orice și oricine, a declarat Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO.

