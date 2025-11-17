Luptătorul i-a spus „pas”. Andrușca, ispită fără efect!

Cine spunea că iubirea funcționează în moduri misterioase, avea totală dreptate. Dar atunci când dragostea și dorința sunt de o singură parte, situația se complică. Protagoniștii noștri de astăzi sunt fosta ispită de la Insula Iubirii, Andrușca, și Yamato Zaharia. Cei doi au avut o legătură în trecut, care acolo a rămas. Acum, șatenei i s-a făcut dor de campion și îl vrea înapoi, însă nu prea e loc. CANCAN.RO a stat de vorbă cu luptătorul, pentru a clarifica situația. Cum stau lucrurile, de fapt, între cei doi, aflați imediat.

Să facem o scurtă recapitulare, pentru că există puțină istorie între cei doi. Nu prea multă, ce-i drept, iar sportivul, ca un adevărat gentleman, nu a dorit să dea prea multe amănunte (VEZI AICI DETALII). Deși a trecut ceva timp de atunci, se pare că fosta ispită nu a putut să-l uite pe Yamato. De curând, prezentă la un eveniment, i-a adus numele în discuție, din senin.

Și nu s-a oprit aici, a spus că îl așteaptă să se hotărască. Însă el pare destul de hotărât, din nefericire pentru șatenă. Campionul a declarat că nu ar putea fi nimic între ei doi, în afară de o relație de prietenie. Și iată cum ispita de la Insula Iubirii a fost băgată în friendzone de crush-ul ei. Ooops! 😁

Yamato Zaharia i-a dat „reject” fostei ispite

Degeaba a încercat ea să ducă discuția într-o direcție care, considera ea, că îi va fi, ulterior, favorabilă. Se spune că speranța moare ultima, dar de data aceasta, șansele sunt destul de mici să se concretizeze ceva între cei doi. Așadar, ispita ar trebui să se reorienteze, deoarece cam bate la uși închise.

Eram la Gală, în calitate de arbitru, era pauza între meciuri și aud ceva despre: „ce luptător din RXF îți place sau te atrage”, apoi îmi aud numele. Mă uit și o văd pe Andrușca. A fost ceva neașteptat, pentru că noi doi nu vorbim mai mult de lucrurile de bun simț, elementare, atunci când te intersectezi cu cineva. Nu am auzit prea bine ce a zis, doar mi-am auzit numele și mi s-a părut amuzant, pentru că a venit de nicăieri, nu mă așteptam. Am văzut că și tata a zâmbit atunci când a auzit-o că îmi pomenește numele, probabil nici el nu a înțeles ce se întâmplă. Poate a crezut că o să mă provoace și ea în ring, la câți fac asta. Eu o apreciez și o respect, este o femeie frumoasă, mă bucur că mă apreciază ca luptător, sunt convins că și fratele ei o să ajungă departe. Tot este întrebată mereu unde este „Stitch-ul” (n. red tatuajul cu personajul din desene animate). Pot sa spun că îl vedeți la mine pe TikTok.🤣 Nu cred că ar putea fi ceva între mine și Andrușca, pentru că eu nu cred în relații, în iubire, și nici nu aș vrea să stric o relație de prietenie, a declarat Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Nu l-a iertat după ce i-a sedus iubita la Insula Iubirii şi… Marian Grozavu vrea să-l anihileze pe Mattia cu ajutorul lui Yamato Zaharia!

NU RATA: Ea e noua cucerire a lui Yamato! Ce o leagă de fosta iubită a lui Alex Bodi

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.