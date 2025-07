Ispita Andrușca a făcut o victimă cu greutate! L-a sedus pentru juma` de vară: ”E ușor să pici!” Concurentele de la ”Insula Iubirii” vor intra în panică!

Insula Iubirii a început în forță, iar ispitele fac tot posibilul să-i „ademenească” pe concurenții care au vrut să-și testeze relațiile Au pus la bătaie toate atuurile lor, pe care le-au etalat încă de la început. Bineînțeles, odată cu apariția lor pe micile ecrane, a crescut și interesul pentru povești siropoase din trecutul lor. De data aceasta, cea luată în vizor este Andrușca, ispita cu forme apetisante și zâmbet molipsitor. E greu să-i reziști, iar un celebru luptător de la noi a simțit asta pe pielea sa, atunci când i-a căzut în mreje blondinei. CANCAN.RO are detalii de senzație despre idila de o vară, care a fost ținută în mare secret…până acum.

Continuăm seria dezvăluirilor de la Insula Iubirii, de data aceasta nu cu un scandal, ci cu o poveste de amor bine ascunsă de ochii curioșilor. A venit hotărâtă să ispitească și să sucească mințile concurenților din cuplu, însă toate aceste lucruri nu îi sunt deloc străine, la o analiză mai clară. Nimeni nu a știut că unul dintre bărbații care a fost cucerit de Andrușca este chiar Yamato Zaharia.

Relația nu a fost una oficială, însă au existat câteva „hint-uri”, la vremea respectivă. Cu toate acestea, la vederea story-urilor cu perdea postate, urmăritorii au cam încurcat „borcanele”. Au confundat-o pe Andrușca nu nimeni alta decât Ema Karter, crezând că sportivul s-a împăcat cu fosta iubită. Însă realitatea era alta, dar cei doi nu au dorit să se afișeze sau să își asume relația.

Ispita Andrușca de la Insula Iubirii s-a iubit cu Yamato Zaharia

Cu toate că povestea dintre blondină și campionul nostru s-a consumat, cel puțin deocamdată, asta pentru că nu se știe dacă se va reaprinde focul dintre ei, Yamato are doar cuvinte de laudă la adresa ispitei. Ba mai mult decât atât, îi urmărește fiecare mișcare din fața micului ecran, deoarece este ferm convins că va face ravagii printre concurenți.

„Cu ispita Andrușca mă știu de foarte mulți ani, este într-adevăr o ispită în adevăratul sens al cuvântului, dacă ne uităm fizic, cum arată, forme apetisante, un trup de invidiat, tatuată, ochi frumoși, iar eu, cunoscând-o de mult timp, pot spune și că este un om minunat, nu doar la exterior, ci și la interior. Ne-am cunoscut în vremea în care fratele ei practica kempo, iar ea îl susținea, iar de fiecare dată când el venea în cantonament la mare, ea îl însoțea, dar practică și ea antrenamente de întreținere, iar asta se și vede pe trupul ei. Ea a fost plecată din țară, iar când mai venea prin București, ne întâlneam, luam masa împreună, mergeam la piscină. Datorită caracterului meu, nu aș putea să afirm că am avut treabă cu ea, asta pentru că nu a fost ceva oficial, însă pot spune că am fost plăcut surprins de ea.

Eu am pus în perioada aceea niște story-uri cu ea, în care i se vedea doar spatele, iar atunci toată lumea a crezut că e Ema Karter și ne-am împăcat, dar nu era ea. Sunt curios până la finalul emisiunii câți vor pica în ispită, pentru că e o femeie superbă, este foarte matură și din punct de vedere emoțional și al gândirii, așa că e ușor să pici, mai ales dacă o vezi față-n față. Chiar ne-am întâlnit vara aceasta, dar nu mi-a spus nimic de emisiune, a ținut totul secret, până nu am văzut pe paginile oficiale, nu am știut, dar voi urmări acest sezon, mai ales că, din punctul meu de vedere, e cea mai frumoasă ispită”, a declarat Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO.

