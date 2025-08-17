Ea e noua cucerire a lui Yamato! Ce o leagă de fosta iubită a lui Alex Bodi

Numai femei frumoase au roit pe lângă Yamato Zaharia, iar el a cules de fiecare dată. Denisa Despa și Ema Karter s-au ”lipit” de el, dar și câteva celebre ispite, doar că pentru luptătorul și arbitrul RXF îndrăgosteala nu e chiar de durată. Singur era de ceva vreme, dar a lovit weekend-ul trecut, la mare. O șatenă drăguțică, pe care o cunoaștea, i-a intrat un picuț în grații, iar Yamato a ”bifat” o nouă cucerire. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

I se poate spune, lejer, craiul sau playboyul RXF-ului, pentru că numai piese a ales Yamato, de-a lungul timpului. Le-a schimbat ca pe șosete, le-a purtat chiar de mai multe ori, dar de ceva timp, nu a mai bifat nimic. S-a concentrat pe alte aspect ale vieții, nicidecum sentimentale. Dar cât să mai stea și omul, așa, pe liber, iar weekend-ul care tocmai s-a scurs a ”cucerit”! 😜

Yamato a bifat, la Mamaia! Șatena îi era amică

Yamato a petrecut la Mamaia câteva zile alături de Izzabela, noua cucerire, și, din imaginile surprinse de CANCAN.RO, cei doi se completează de minune. După ce au stat puțintel la soare, pe șezlonguri, luptătorul și șatena au luat pulsul mării. Ea l-a prins, la un moment dat, de mână, înainte de a-și umezi picioarele în valurile care mângâiau nisipul din buza plajei, el a încetinit pasul, parcă pentru a o proteja. Apoi, au intrat în apă, unde s-au răcorit pentru câteva minute, timp în care ”verbul” și-a intrat în rol.

Așa că Ema Karter, care a ”divorțat” de curând de Sebi Vieru, suspină, degeaba, după el! 😁

Cine este, însă, Izzabela? Nu-i e deloc necunoscută lui Yamato, între ei existând o relație de amiciție, dar și profesională. Mai mult, șatena are o puternică legătură cu Gabriela, bruneta cu care Alex Bodi a înlocuit-o, pentru o scurtă perioadă, pe Ancuța (Vezi AICI detaliile). Și la care a revenit la începutul weekend-ului trecut, când au petrecut în Loft și s-au sărutat în văzut tuturor (Vezi AICI imaginile).

Izzabela lucrează pentru Gabriela, care are un business în domeniul bijuteriilor și al piercing-urilor, iar Yamato a ajutat-o pe șatenă, devenită, brusc, ”pradă”, cu promovarea produselor. Rămâne, însă, de văzut dacă-i o idilă de-o vară a lui Yamato sau un nou cuplu va completa scena showbizului.

