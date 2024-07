Erupe scandalul! Daniel Ghiță acuză că a fost amenințat în stil mafiot, boss-ul de la Kempo face valuri! ”În secunda doi îmi dau demisia!”

Continuă scandalul, mai aprig ca niciodată, dintre fostul luptător, actual deputat Daniel Ghiță, și Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo. Fostul luptător a adus acuzații grave la adresa lui Amatto, tatăl lui Yamato Zaharia, dar și la adresa Elisabetei Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport. Campionul a sesizat Parchetul General și spune că cere ca premierul Marcel Ciolacu să verifice, prin Corpul de Control, activitatea de la Agenția Națională pentru Sport (ANS). Daniel Ghiță a susținut că Amatto Zaharia „primește cel mai mare buget din sportul de contact din România, fără să se verifice nimic”. De asemenea, și-a manifestat consternarea în legătură cu atitudinea pe care o adoptă Elisabeta Lipă față de Amatto Zaharia. Campionul mondial îi cere și președintelui ANS, Elisabeta Lipă, să își precizeze poziția în legătură cu această situație alarmantă, după ce, spune el, sume colosale obținute din fonduri ar fi fost cheltuite și nu pot fi justificate. În plus, acuzațiile lui Daniel Ghiță nu se opresc aici, iar ambele părți vor ajunge, în curând, în instanță. CANCAN.RO are dezvăluiri și detalii exclusive.

Fostul sportiv, Daniel Ghiță, în prezent politician în Camera Deputaților, a lansat o serie de acuzații extrem de grave la adresa Președintelui Federației Române de Kempo, Amatto Zaharia, dar și la adresa Elisabetei Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport. Daniel Ghiță susține că sume colosale de bani obținute din fonduri publice pentru sportivi, ar fi ajuns, de fapt la Federația Română de Kempo, unde președinte este Amatto Zaharia. Acesta din urmă a venit cu o replică dură după acuzațiile făcute de fostul sportiv.

Amatto Zaharia răspunde public după ce deputatul Daniel Ghiță a depus plângere penală la Parchet

„Am scris public că voi cere, oficial, corpului de control al Premierului Marcel Ciolacu să verifice ANS, cu toate probele, sumele încasate și dacă sunt nereguli privind conducerea și încasarea banilor publici de această federație. Amatto Zaharia a început să mă amenințe, în stilul unui traficant de droguri și proxent, public, indicând cartierul și adresa mea, pentru că am curajul să verific situația de la ANS.

Banii nu ajung la sportivii tineri, care au mare nevoie! Ajung la tot felul de combinații. Doar o singură federație are acces la banul public. Unii vorbesc de încasări de circa 1,5 milioane euro. De aceea ar trebui insituțiile statului să verifice toate sesizările! Problema este că nu le verifică nimeni”, acuză Daniel Ghiță.

Deputatul spune că după ce a început să facă demersurile pentru a arăta adevărata față a Kempoului românesc, dar și ce s-a întâmplat cu banii statului român, a început să primească amenințări.„Am fost amenințat, public! Să stau în banca mea! Amenințări în stil mafiot la adresa unui demnitar al statului român! Nimeni nu a sărit când am fost amenințat în stil mafiot!”, spunea deputatul într-o postare.

Amatto Zaharia se apără și spune că Daniel Ghiță nu a primit amenințări din partea lui sau celor apropiați președintelui Federației de Kempo. Dimpotrivă, spune el, ci chiar ar fi încercat să tempereze lucrurile atunci când acestea au escaladat.

„Niciodată nu am făcut demersuri în acest sens. Eu nu sunt politician de meserie și sunt mai direct. Dacă există o singură dovadă, un singur mesaj, că am făcut așa ceva, în secunda doi îmi dau demisia din funcția de Președinte Române de Kempo, sport pentru care muncesc de foarte mulți ani și am pus multă pasiune. Nu există vreun astfel de mesaj. Din contră, eu în aceste șase luni am încercat să temeprez lucurile” , replică tatăl lui Yamato Zaharia.

Ba mai mult, bărbatul dezvăluie că l-a invitat pe fostul său coleg la o discuție pentru a lămuri situația. „Eu nu cred că cineva l-a amenințat pe Daniel Ghiță, cel puțin nu cineva din cercul meu apropiat. Sigur, nu știu ce alte relații are el și cu cine. Dacă s-a întâmplat așa ceva este regretabil, eu sunt împotriva a orice fel de amenințare. Indignat fiind de poziția adoptată de Daniel Ghiță, am vorbit cu foarte mulți părinți și i-am rugat să nu posteze nimic și să nu dea cometarii urâte, în special pe pagina lui. Daniel Ghiță este deputat în Parlamentul României, până la urmă el mă reprezintă și pe mine ca cetățean în Parlament. Eu l-am invitat pe Daniel Ghiță la o discuție față în față și o să continui să o fac. Poate veni oricând vrea la sediul federației sau să ne întâlnim la el” , spune Amatto Zaharia pentru CANCAN.RO .

Cel mai probabil nu vor mai apuca să se vadă față-n față la o discuție, asta pentru că Daniel Ghiță ar fi depus deja, luni, 17 iunie 2024, o plângere la Parchetul General și îi solicită lui Nicolae Ciucă, președintele PNL, să intervină de urgență. Deputatul susținut că alte federații de sporturi de contact sunt, pur și simplu, date la o parte atunci când este vorba despre banii pentru buget, în timp ce Federația Română de Kempo este privilegiată de mai mult timp.

Amatto Zaharia spune că este oricând dispus să dea orice declarație în fața instanței, căci nu are nimic de ascuns: „Când ne vor chema autoritățile statului o să răspundem punctual la orice fel de problemă. Suntem aici, în România, de generații întregi, dar până una alta, omul Amatto Zaharia poate să greșească, Președintele Federației poate să greșească. Nu știu dacă am greșit sau nu, vom vedea” , spune Președintele Federației Române de Kempo la CANCAN.RO.

Daniel Ghiță susține, de asemenea, că se fac presiuni asupra lui constant să înceteze demersurile începute în urmă cu câteva luni. Fostul luptător spune că este amenințat după ce a dezvăluit public ce se întâmplă cu banii primiți din fondurile publice care ar ajunge la Federația Română de Kempo.

„Amatto Zaharia a început să mă amenințe, în stilul unui traficant de droguri și proxent, public, indicând cartierul și adresa mea, pentru că am curajul să verific situația de la ANS. Banii nu ajung la sportivii tineri, care au mare nevoie! Ajung la tot felul de combinații. Doar o singură federație are acces la banul public. Unii vorbesc de încasări de circa 1,5 milioane euro. De aceea ar trebui insituțiile statului să verifice toate sesizările! Problema este că nu le verifică nimeni”, spune deputatul Daniel Ghiță pentru Gândul.

În plus, în urmă cu o lună Amatto Zaharia a publicat o fotografie în care ținea în mână o sabie, iar în dreptul ei a scris următorul citat: . Daniel Ghiță este convins că ar fi o amenințare subtilă care să-l determine pe el să înceteze demersurile începute. Amatto Zaharia, pe de altă parte neagă că ar fi o amenințare, ci doar un verset din Biblie.

„Niciodată nu l-am amenințat pe Daniel Ghiță. Faptul că am postat o poză de-ale mele, este o poză pe care am postat-o de zece ori de-a lungul anilor, este un verset din Biblie, nu este nicio amenințare și nu s-a dorit a fi o amenințare. E ca și cum ai spune . Nu cred că ar trebui să ne ferim de citate din Biblie” , spune Amatto Zaharia.

Amatto Zaharia: „Daniel Ghiță va trebui să probeze în instanță acuzațiile pe care mi le aduce”

Daniel Ghiță nu s-a oprit aici, ci a continuat cu câteva acuzații la adresa Președintelui Federației Române de Kempo. „Ce este și mai grav, mă sună lumea și spune că Amatto Zaharia, înainte de a începe cu artele marțiale, a fost traficant de droguri și proxenet. În lumea artelor marțiale, toată lumea spune asta”, a mai declarat deputatul social-democrat Daniel Ghiță conform Gândul.

„Vă dați seama că aceste lucruri vor trebui probate de Daniel Ghiță. Eu nu am avut nici măcar o amendă penală până la 60 de ani. Nu s-a pus problema vreodată să am vreo condamnare care, ulterior, a fost reabilitată. Toate aceste acuzații sunt total nefondate și vor trebui probate” , a declarat Amatto Zaharia pentru CANCAN.RO.

În închieiere, tatăl lui Yamato a mai spus că în spatele demersurilor făcute de Daniel Ghiță ar sta, de fapt, altcineva, dar momentan a decis să nu-i dezvăluie identitatea: „Nimeni nu înțelege de ce s-a ajuns la acest scandal, dar eu știu care este adevăratul mobil și cine este adevăratul mobil în demersul lui Daniel Ghiță. Este vorba de cineva din domeniul sporturilor de luptă.Eu mereu l-am lăudat în toate emisiunile de televiziune. am spus mereu că este un model și m-am trezit într-o dimineață că mă atacă și nu înțelegeam de ce. Habar nu aveam de ce se întâmplă asta. Eu îl cunosc foarte bine pe el, dar este influențat dintr-o anumită parte care are un interes în a ne denigra „, mai spune el.

