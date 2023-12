Scandal monstru în Parlament! Daniel Ghiţă a sărit să bată un deputat: „Vrei să te trag de urechi?”

Un nou scandal de proporții în Parlamentul României. Se pare că „exemplul” lui George Simion a fost împrumutat și de alte fețe politice, iar cearta, jignirile și împinsăturile sunt aproape la ordinea zile. De data aceasta, protagonistul scandalului a fost deputatul PSD Daniel Ghiță. Acesta a sărit la un deputat de la USR și chiar a vrut să îl „urecheze”. Cum s-a întâmplat totul?

Daniel Ghiță, fostul kickboxer și deputat PSD de Ilfov, a avut o altercație cu mai mulți parlamentari UDMR și USR marți seară, la dezbaterile generale pe bugetul pe 2024. Un scandal de proporții s-a declanșat, iar gâlceava a continuat și după cearta din plen. Daniel Ghiță l-a luat în vizor pe deputatul USR Sebastian Cernic.

O nouă ieșire violentă a avut loc în Parlamentul României. De această dată, deputatul PSD Daniel Ghiță, fost luptător K1, l-a agresat pe deputatul USR Sebastian Cernic. Ghiță susținea că membrii acestei formațiuni sunt „trădători”.

Întreg scandalul a avut loc chiar pe holurile Camerei Deputaților, acolo unde Daniel Ghiță a vrut să îl agreseze și intimideze pe Sebastian Cernic. A fost nevoie de intervenția altor fețe politice pentru a calma spiritele dintre cei doi.

Tensiunile dintre cei doi erau pe punctul de a escalada, însă secretarul general al PSD, Paul Stănescu a intervenit. Acesta a încercat să îl calmeze pe Daniel Ghiță. L-a tras de mână și apoi l-a mângâiat tacticos pe spate, pentru a-l detensiona și a-l opri din pornirile violente.

Incidentul de pe holurile Camerei Deputaților nu a fost singular, cu doar câteva momente înainte, tot Daniel Ghiță a sărit să se bată și cu parlamentarii UDMR. De această dată, deputatul PSD l-a avut alături și pe George Simion. Cei doi au mers la grupul parlamentarilor UDMR și s-au luat la ceartă cu aceștia.

Conflictul a degenerat rapid, iar parlamentarii și-au aruncat injurii atât în limba română, cât și în limba maghiară.

„Acolo a fost o șarjă a unor colegi de Parlament care sunt xenofobi notorii și Giță, și Dan Tănasă și s-au dus spre cei de la UDMR. I-am calmat cu vorbă bună, mai greu, nervii erau întinși…A început totul după ce au luat cuvântul pe timpii UDMR de la dezbaterea bugetului de stat.

Au tot strigat la ei în timp ce vorbeau. Tănasă tot timpul strigă la UDMR-iști, are ceva de împărțit. Și Ghiță, ei au mereu meciul lor cu UDMR-ul și cu maghiarii din România. Dezaprob total ce fac și această atitudine xenofobă. Am încercat să îi calmez, au început să se certe. S-au încins spiritele de ambeșe părți, s-au calmat până la urmă și am putut continua lucrările ședinței”, a declarat deputatul USR Ionuț Moșteanu, despre incidentul din Parlament, în cadrul unei emisiuni de televiziune.