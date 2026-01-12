Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026

Iustin HVNDS a fost primul concurent care a părăsit emisiunea Survivor. El s-a duelat cu Larisa Uță în proba eliminatorie și a plecat, după doar 3 zile de la sosirea în Republica Dominicană. Cu cât a fost remunerat pentru această perioadă scurtă? Toate detaliile în articol.

Prima cursă de eliminare a venit cu emoții uriașe pentru toți. Radu Iustin Câmpeanu s-a făcut cunoscut înainte de a participa la Survivor, prin participarea în sezonul 11 din Chefi la cuțite, acolo unde a făcut parte din echipa lui Florin Dumitrescu. Iustin a fost primul concurent eliminat din Survivor 2026.

Câți bani a primit Iustin HVNDS

După ce Războinicii au câștigat proba de imunitate, Faimoșii au intrat în cursa de eliminare. Cei care s-au confruntat au fost Larisa Uță și Iustin HVNDS, membrii din echipa Faimoșilor. Cei doi s-au luptat pentru a rămâne în competiție, iar unul dintre ei trebuia să plece din Republica Dominicană. Marina Dina, câștigătoarea imunității individuale, a decis cine sunt concurenții care intră la duel.

Potrivit unor surse CANCAN.RO, cântărețul a fost remunerat cu 2.000 de euro pentru fiecare stage. Având în vedere că a rezistat decât un stage, acesta a plecat acasă cu suma de 2.000 de euro.

Motivul pentru care a vrut să plece acasă

Iustin și-a primit înfrângerea cu maturitate, dar majoritatea știau deja faptul că el își dorea să părăsească competiția pentru a merge acasă la Mara, iubita lui. Înainte de consiliul pentru eliminare, Iustin a mărturisit că și-a visat partenera și că a simțit că este un semn pentru el să plece, atunci când s-a prăbușit casa în care Faimoșii locuiau (VEZI AICI CINE E IUBITA LUI IUSTIN).

După ce a pierdut în fața Larisei Uță, concurentul a spus:

„Simt că poate trebuia să se întâmple așa”.

