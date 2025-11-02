Ce s-a întâmplat, de fapt, în trenul groazei din UK unde 10 pasageri au fost răniți. Ce povestesc martorii despre atac

Un atac șocant petrecut în Marea Britanie a lăsat zece persoane rănite și a declanșat panică printre pasageri. Incidentul a avut loc la bordul unui tren care se îndrepta spre Londra. Intervenția promptă a poliției a făcut ca situația să devină și mai gravă. Doi suspecți au fost reținuți de autorități.

Zece persoane au fost înjunghiate într-un tren care se îndrepta dinspre Doncaster spre Londra. Doi bărbați au fost reținuți de poliție, iar ancheta este în desfășurare, cu implicarea agențiilor antiteroriste. Incidentul s-a produs în jurul orei 20:00, iar martorii au descris scene de groază, unul dintre ei povestind cum oamenii strigau că au fost răniți

„Veneau mulţi oameni pe culoar şi am auzit una dintre persoane că spune: „Are un cuţit, am fost înjunghiat”. Era plin de sânge. Acea persoană zăcea pe podea, atunci când trenul a tras în gară”, a povestit un martor.

Pasagerii au încercat să se protejeze ascunzându-se în toalete sau blocând accesul în vagoane cu bagaje. Mecanicul, alertat de situație, a decis să oprească trenul în orașul Huntingdon, unde în câteva minute peronul a fost împânzit de polițiști. Un martor a declarat că suspectul a fost prins încercând să fugă de la gară, în timp ce răniții erau scoși pe peron.

Două persoane au fost arestate pentru tentativă de omor

Doi bărbați au fost reținuți la doar opt minute de la primul apel la urgență. Comisarul-șef John Loveless a precizat că cei doi bărbați arestați au 32, respectiv 35 de ani, fiind britanici de origine africană și caraibiană, și sunt acuzați de tentativă de omor. Victimele au fost transportate la spital, dintre care patru se află în stare critică.

„Polițişti înarmaţi au intervenit la locul incidentului și au reușit să neutralizeze amenințarea. Rapiditatea intervenţiei şi numărul mare al ofițerilor de poliție care se aflau la fața locului când am ajuns sunt pur și simplu uluitoare”, a declarat Ben Obese-Jecty, parlamentar britanic.

Autoritățile au subliniat că intervenția rapidă a poliției a fost posibilă datorită antrenamentelor recente pentru scenarii similare. Premierul britanic Keir Starmer a descris atacul drept „un incident extrem de îngrijorător”, însă a precizat că, deocamdată, nu există indicii care să sugereze un atentat terorist.

