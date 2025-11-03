Acasă » Știri » Tragedie în lumea media! O fostă prezentatoare de știri, acuzată că și-a ucis propria mamă

De: Anca Chihaie 03/11/2025 | 15:15
O veste șocantă a zguduit comunitatea din Wichita, Kansas, după ce o femeie în vârstă de 47 de ani a fost arestată sub acuzația de crimă, fiind suspectată că și-a ucis mama. Incidentul a avut loc vineri dimineață, 31 octombrie 2025, când poliția a răspuns unei sesizări privind un atac cu cuțitul într-o locuință din zonă.

Ajunși la fața locului, agenții au găsit-o pe Angelynn „Angie” Mock în fața casei, în timp ce, în interior, trupul mamei sale, Anita Avers, în vârstă de 80 de ani, era întins în pat, prezentând multiple răni prin înjunghiere. Femeia a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața, declarând decesul câteva ore mai târziu.

Fiica sa, Angelynn Mock, care a avut o carieră de prezentatoare și reporter de știri, a fost de asemenea dusă la spital pentru îngrijiri medicale inițiale, înainte de a fi arestată și transferată la închisoarea comitatului Sedgwick. Conform informațiilor oficiale, aceasta a fost acuzată de crimă de gradul I și se află în detenție pe o cauțiune de un milion de dolari. Autoritățile locale au precizat că ancheta este în desfășurare și continuă să adune probe pentru a clarifica circumstanțele exacte ale tragediei.

Angelynn Mock a devenit cunoscută publicului în perioada 2011–2015, când a lucrat ca prezentatoare și reporter la Fox 2, în St. Louis. După această perioadă, s-a îndreptat către domeniul vânzărilor și, la momentul arestării, era angajată într-o companie de software specializată în gestionarea datelor. Informațiile privind motivația actului și detaliile exacte ale incidentului nu au fost făcute publice, iar apariția sa în fața instanței urmează a fi stabilită de autorități.

Comunitatea locală a rămas profund afectată, iar vecinii și cunoștințele familiei au descris evenimentul drept „incredibil de șocant” și „inimaginabil”, având în vedere reputația publică a Angelynn Mock.

