Tată și fiică, acuzați că au răpit o femeie de pe stradă. Totul ar fi pornit de la o infidelitate

Scene scoase dintr-un film s-au petrecut pe străzile din Capitală. Un bărbat în vârstă de 53 de ani și fiica acestuia au răpit-o de pe stradă pe concubina fiului său din cauză că aceasta l-ar fi înșelat pe bărbat. Cei doi au fost puși sub arest preventiv. Află mai multe detalii în articol!

Conform informațiilor transmise de oamenii legii, bărbatul și fiica lui au fost arestați preventiv pentru 30 de zile sub acuzațiile de lovire sau alte violențe și lipsire de libertate în mod ilegal.

Tată și fiică, acuzați că au răpit o femeie

Totul s-ar fi petrecut pe data de 4 noiembrie 2025. Cei doi, tată și fiică, i-au blocat autoturismul și au constrâns-o să urce în autoturismul lor, au agresat-o și au dus-o cu forța în locuința lor.

„Din investigaţiile efectuate a rezultat că la data de 4 noiembrie a.c., în intervalul orar 22:00-23:00, cei doi, în timp ce s-ar fi deplasat cu două autoturisme în localitatea Bujoreanca, ar fi blocat un alt autoturism în trafic, în care s-ar fi aflat o tânără, de 23 de ani. Ulterior, suspecţii ar fi coborât din autoturism, moment în care ar fi agresat-o fizic pe tânără şi ar fi constrâns-o să urce într-unul dintre autoturisme, împotriva voinţei sale, transportând-o la locuinţa bărbatului, din comuna Cojasca”, au transmis oficialii Poliţiei.

Întreaga situație ar fi pornit de la faptul că femeia l-ar fi înșelat pe fiul bărbatului. Acesta i-a adus pe cei doi în aceeași acasă pentru a-i face să vorbească. A doua zi, a lăsat-o pe concubina fiului său sa plece, iar femeia s-a dus la poliție.

