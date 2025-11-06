Acasă » Știri » Tribunalul a decis! Ce se întâmplă cu Sebastian, tânărul care a accidentat fatal o mămică pe trecerea de pietoni din Berceni

De: Mirela Loșniță 06/11/2025 | 19:00
Pe data de 13 octombrie 2025, Elena, o femeie în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut viața timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din București. Aceasta era alături de fiica sa de aproape doi ani. La volanul autoturismului se afla un tânăr de doar 20 de ani, care a susținut că nu a putut evita tragedia. Elena s-a stins pe loc, iar copila a ajuns de urgență la spital cu multiple răni.

Tragedia s-a petrecut în zona Apărătorii Patriei din Capitală. Femeia se afla pe trecerea de pietoni împreună cu copilul ei în vârstă de aproape 2 ani. Șoferul i-a lovit din plin, iar ea a murit pe loc. Femeia avea doi copii, o fetița de aproape 2 ani și un băiat de 14 ani care au rămas orfani de mamă.

Ce se va întâmpla cu Sebastian

Șoferul de 20 de ani care a ucis-o pe Elena pe trecerea de pietoni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după tragedie. Astăzi, instanța a stabilit ca el să își petreacă încă 30 de zile în arest preventiv. Judecătoria Sector 4 București a respins cererea lui Sebastian de înlocuire a arestului preventiv cu arest la domiciliu, considerând această cerere neîntemeiată. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Cu doar câteva minute înainte de tragedie, femeia vorbise la telefon cu tatăl ei. Aceasta i-a spus părintelui său că se grăbește să își ia fiul de la școală. Femeia și cei doi copii se mutaseră de doar câteva luni în București, bunicul celor mici fiind cel care i-a ajutat și susținut financiar. Bărbatul își dorea ca nepoții lui să aibă un viitor mai bun în Capitală.

Pe 16 octombrie 2025, a avut loc înmormântarea Elenei, în satul său natal din Curtea de Argeș, acolo unde vecinii, prietenii și persoanele apropiate s-au adunat pentru a-și lua rămas bun de la tânăra mamă. În timp ce băiatul de 14 ani al femeii nu s-a dezlipit de sicriul cu trupul neînsuflețit al mamei sale, fetița de doi ani se afla încă în spital la acel moment.

Cum putea fi evitată moartea Elenei de la Apărătorii Patriei? Localnicii s-au plâns la Poliție și înainte de tragedie

Șoferul care a ucis-o pe Elena pe trecerea de pietoni din Berceni încearcă să scape de o pedeapsă mai gravă? Gestul făcut e revoltător

