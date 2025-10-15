Cum putea fi evitată moartea Elenei de la Apărătorii Patriei? Localnicii s-au plâns la Poliție și înainte de tragedie

Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului din Apărătorii Patriei. Localnicii au făcut mărturisiri neașteptate despre situația din zona în care s-a produs tragedia. Înainte ca Elena să își piardă viața pe trecerea de pietoni, oamenii s-au plâns la Poliție în ceea ce privește un aspect important, dar nu s-au luat măsuri, potrivit spuselor lor. Află, în articol, cum putea fi evitată nenorocirea!

Luni, 13 octombrie 2025, un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea un BMW, pe Șoseaua Berceni, în Sectorul 4 al Capitalei, a ucis o mamă de 35 de ani. Șoferul nu a oprit la trecerea de pietoni și a lovit-o în plin pe femeia care traversa regulamentar șoseaua cu fetița sa de un an și nouă luni, aflată în cărucior. Victima a fost aruncată câțiva metri pe asfalt, pe contrasens, unde ar mai fi fost lovită de alte două mașini. Din nefericire, Elena nu a supraviețuit, iar micuța sa a ajuns la spital cu multiple răni.

Cum putea fi evitată tragedia din Apărătorii Patriei

Accidentul în urma căruia și-a găsit sfârșitul Elena a avut loc într-o zonă aglomerată. Zilnic se formează acolo din cauza lucrărilor de la pasajul Apărătorii Patriei. Acesta este motivul pentru care pietonii ajung să se strecoare printre coloanele de mașini, așa cum a făcut și tânăra mamă.

În imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se observă cum femeia iese în grabă dintre mașini. Oamenii din zonă sunt conștienți de pericolul la care sunt supuși trecătorii. Așadar, au cerut ajutorul autorităților. Un localnic a mărturisit că a contactat oamenii legii chiar înainte de tragedie pentru a cere amplasarea a două semafoare, însă nu au fost luate măsuri până acum.

„Am dat n telefoane la Poliţie să bage aici două semafoare. Nimeni nu m-a luat în considerare”, a povestit un localnic.

Între timp, continuă ancheta în cazul accidentului care i-a adus sfârșitul Elenei. Marți după-amiaza, 14 octombrie 2025, șoferul de 20 de ani a ajuns în faţa magistraţilor de la Judecătoria Sectorului 4. Instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Bărbatul a fost testat și cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat zero alcoolemie. Martorii tragediei au susținut că tânărul conducea cu viteză foarte mare, deși în zonă sunt mai multe treceri de pietoni apropiate.

„Am încercat să evit ceva şi nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina”, a mărturisit șoferul.

