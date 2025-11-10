Ce se întâmplă cu criminalul Mihaelei din Teleorman. Vecinii fac dezvăluiri: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă, împăcaţi-vă’”

Vecinii Mihaelei, tânăra ucisă de soț în fața unuia dintre copiii lor, au făcut dezvăluiri cutremurătoare. Tânăra mămică a încercat de nenumărate ori să scape de Gigi și a cerut ajutorul autorităților. Totuși, atunci când erau chemați să intervină, polițiștii din sat i-ar fi îndemnat să se împace. Între timp, oamenii legii au transmis ce se întâmplă cu criminalul. Află, în articol, toate detaliile!

În urmă cu două zile, România a fost tulburată de al 51-lea caz de femicid din acest an. Gigi, un bărbat în vârstă de 42 de ani din Teleorman, și-a ucis soția în fața propriului copil. Pentru că relația lor a fost presărată de scandaluri și abuzuri, femeia a încercat să își ia băiețelul cel mic și să fugă din calea bărbatului care ar fi torturat-o de-a lungul anilor. Asta se întâmpla în urmă cu două luni, însă nu a reușit să scape de el definitiv pentru că fix de ziua ei onomastică, pe 8 noiembrie, Mihaela a fost omorâtă în curtea bisericii din localitatea Beciu, județul Teleorman.

Vecinii Mihaelei din Teleorman fac dezvăluiri despre criminal

În urma crimei înfiorătoare, mai multe detalii neștiute au ieșit la iveală. Vecinii au susținut că atunci că polițiștii din sat nu au luat măsuri. Atunci când interveneau în scandalurile dintre Mihaela și Gigi, îi sfătuiau pe cei doi să se împace. Aceasta este o problemă des întâlnită în cazurile de femicid.

„Venea Poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă, împăcaţi-vă, că sunteţi şi voi din sat’. Şi când venea poliţia: ‘gigi, stai cuminte. Gigi, stai cuminte. Hai că vă împăcaţi, hai du-te acasă’. Nu s-au luat niciun fel de măsuri. Cred că au vrut să scape de hârtiile care se fac. Adică, le era lene”, au povestit vecinii.

Mihaela a trăit un calvar alături de Gigi, bărbatul cu care a avut trei copii. Individul era agresiv și o tortura. Mai mult, ea avea un ordin de protecție obținut împotriva lui, dar nici acest lucru nu l-a oprit pe criminal.

De-a lungul timpului, când a văzut că fiica lui nu scapă de individ, tatăl acesteia a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Răspunsul? A fost amendat. Bărbatul, disperat să își ajute fiica, a apelat de la multe ori la oamenii legii. Prin urmare, i s-a spus că efectuează apeluri abuzive și a fost amendat.

„El a încălcat ordinul de protecţie de N ori. Sunam la Poliţie şi Poliţia mă lua tot pe mine, că e drum public şi are voie. Păi dacă scrie pe ordinul de protecţie, că nu are voie să oprească în zona de 50 de metri de locuinţa mea?”, a spus tatăl Mihaelei.

Șeful Poliției Române a anunțat că imediat ce a aflat despre crima de la Teleorman a cerut conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman să întocmească un raport complet despre incidentul tragic. Acum, criminalul se află în spital și urmează să se ia măsuri legale.

„A fost, după cum ştiţi, condus la unitatea de Poliţie şi s-au luat măsuri legale. Este în spital. Se vor lua măsuri legale”, a declarat Benone-Marian Matei, inspectorul general al Poliţiei Române.

