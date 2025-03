Cum a cucerit-o iubitul american pe Andra Gogan: ”E fain, el mă învață…” Artista s-a ”jucat” cu detaliile siropoase

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Andra Gogan, proaspăt întoarsă din State pentru câteva zile, vorbește despre noul său iubit, filmul ”Sirenele”, conflictul cu Selly și Mimi și dezvăluie multe alte detalii din viața sa de peste Ocean.

Andra Gogan este cea mai urmărită româncă pe Tik Tok și Youtube și se bucură de mult succes în rândul tinerilor încă de când era ea însăși un copil. Cântăreața, actrița, influenceriță și dansatoare de meserie, aceasta s-a mutat în Los Angeles, alături de fratele său, Răzvan, și trăiește visul american la superlativ. Ba mai mult, și-a făcut și un iubit despre care vorbește în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

”Din moment ce am tot mers din România în State și invers, am avut ocazia să întâlnesc oameni faini și mi-am dat seama că există peste tot în lume. Fetelor, dacă nu găsiți în România, credeți-mă că există! Europa e mare, America e mare, lumea e mare! Am un prieten foarte fain, care vorbește limba engleză, ceea ce mi se pare super, pentru că și eu vorbesc la fel și e fain că el mă învață cuvinte pe care nu le știu. El este american, da. Nu prea stă pe social media, nu e pe zona de influenceri din fericire, eu mă bucur! Încerc să îmi țin și viața personală și cea artistică în ritm, pentru că, dacă nu le ții, le pierzi”, a spus Andra Gogan.

CITEȘTE ȘI: Cum arată iubitul Andrei Gogan. Ce adoră să facă românca alături de americanul ei

Suită de vedete în jurul Andrei Gogan: ”Era foarte frumoasă și am făcut o poză cu ea!”

În plus, pe lângă faptul că și-a găsit perechea peste Ocean, artista are ocazia să stea alături de cele mai mari celebrități ale lumii precum Justin Bieber, Camila Cabello, Vanessa Hudgens sau Miley Cyrus, care frecventează același restaurant de sushi precum Andra.

”Am fost la un restaurant la care merg și pe stradă am trecut la un metru de Miley Cyrus, avea șapca pe cap, era cu iubitul ei. I-am auzit vocea și m-am întors. Am aflat că a mâncat înainte cu câteva minute la restaurantul de sushi. Nu am deranjat-o, era în timpul ei liber. Am văzut-o pe Camila Cabello la o premieră Disney. Era foarte basic îmbrăcată, blugi și un tricou. Era foarte frumoasă și am făcut o poză cu ea. L-am văzut pe Justin Bieber și pe Ariana Grande, dar erau la festivalul Coachella în culise. L-am văzut și pe Mr Beast, cel mai mare Youtuber din lume, dar m-am simțit prost să fac o poză, pentru că voiam să leg o relație de prietenie. Am mers și i-am zis că îl apreciez foarte mult”, a povestit cântăreața.

În plus, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, cântăreața vorbește despre noul său film care va apărea curând în cinematografe și care a fost filmat în cinci țări în decursul a patru ani, conflictul cu Selly și Mimi, dar și despre provocările din cariera de artistă.

CITEȘTE ȘI: Câți bani face Andra Gogan din TikTok și Instagram. Idolul adolescenților nu doarme pe bani

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.