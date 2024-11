Cum arată iubitul Andrei Gogan. Ce adoră să facă românca alături de americanul ei

Andra Gogan are iubit și l-a prezentat pe tânărul de o face fericită și fanilor săi din mediul online. Este pentru prima dată când tânăra lasă la vedere viața ei amoroasă, iar internauții au fost în extaz atunci când l-au văzut pe noul iubit. De ceva timp, influencerița locuiește în America, iar iubitul ei este american. Andra Gogan a postat în mediul online primele fotografii de cuplu și i-a făcut tânărului și o declarație de dragoste.

Andra Gogan este una dintre cele mai apreciate influencerițe din România. Aceasta are o cumunitate mare în mediul online, unde își ține la curent fanii cu tot ceea ce face. Însă, tânăra de 26 de ani a vorbit rare ori despre viața ei sentimentală. Ei bine, acum, a făcut și acest pas și le-a prezentat tuturor bărbatul care o face fericită. Se pare că aceștia sunt de ceva timp împreună, însă abia acum Andra Gogan a decis să dezvăluie identitatea acestuia.

Andra Gogan a făcut un pas mare și a vorbit pentru prima data despre viața ei sentimentală. Influencerița care locuiește în America le-a prezentat fanilor din mediul online pe noul său iubit. Cei doi par să fie de ceva timp împreună, căci așa cum Andra a declarat, și-au făcut până acum numeroase amintiri frumoase ținându-se de mână.

În mediul online, influencerița a postat mai multe fotografii de cuplu, pe care le-a însoțit și de o declarație de dragoste. Fanii acesteia au fost în extaz atunci când au văzut că tânăra se află într-o relație și s-au grăbit să le ureze celor doi îndrăgostiți toate cele bune.

„Îți mulțumesc că mă faci să zâmbesc în fiecare zi de când te-am cunoscut! Ești un băiat atât de special! Chicago, New Jersey, LA.. Aș călători oriundeca să petrec timp cu tine. Nu am suficient spațiu pentru a scrie cât de multe amintiri frumoase avem împreună și abia aștept să creez mult mai multe!”, a scris Andra Gogan, pe rețelele de socializare.

Așa cum spuneam, este pentru prima oară când Andra Gogan face publică una dintre relațiile sale. Însă, cu puțin timp înainte, influencerița vorbea despre calitățile pe care ar trebui să le aibă bărbatul de lângă ea.

„Nu trebuie să aibă putere financiară foarte mare, însă ar trebui să fie independent financiar. Să poată să nu depindă de părinți sau să depindă de altcineva în ceea ce privește deciziile lui și bani lui. Ar fi bine să fie undeva la mijloc pentru a putea să fim fericiți. Dacă eu îmi doresc să merg în Paris mâine, pentru că am o stare proastă, eu vreau să ajun la acel nivel, momentan nu sunt, însă mi-aș dori să pot lua persoana dragă cu mine, și să își poată permite și el.

Dar, în același timp am făcut multe sacrificii și din acest punct de vedere, când am vrut să fiu fericită, am investit și eu în persoana cealaltă. Îmi doream să fim amândoi fericiți, să trăim acel moment. Am realizat că nu este ok, mi-am dat seama că amândoi trebuie să fim independenți financiar pentru a putea funcționa”, declara Andra Gogan.