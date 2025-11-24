Primele cuvinte pe care Shakira le-a rostit în limba română. Filmarea cu celebra artistă a devenit virală!

Andra Gogan și-a luat prin surprindere fanii atunci când a apărut alătui de Shakira. Românca noastră s-a filmat alături de starul internațional și au cântat împreună. Filmarea cu cele două a devenit virală rapid, iar Shakira a spus primele ei cuvinte în limba română. Ce a reușit să rostească? Vezi în rândurile de mai jos!

Andra Gogan a trăit momente prin care orice fan al Shakirei și-ar dori să treacă. Influencerița de la noi a apărut de-a lungul timpului alături de mai multe personalități internaționale. Bucuroasă că a întâlnit-o pe artista internațională cu ocazia unui proiect Disney la care a participat, românca s-a filmat alături de Shakira pe celebra piesă „Hips Don’t Lie”, dar nu s-a oprit aici!

Ce cuvinte a rostit Shakira în limba română

Mândră că este româncă, influencerița și-a dorit ca Shakira să își amintească întâlnirea cu ea, așa că a învățat-o câteva cuvinte în limba noastră maternă.

Shakira a reușit să zică „Haideți”, „Vă iubesc” și „Pupici”, ba chiar le- a pronunțat neașteptat de bine, iar Andra Gogan a felicitat-o. Românii, bucuroși să vadă că starul a rostit cuvinte românești, au luat cu asalt secțiunea de comentarii.

Cu o comunitate online de peste 10 milioane de urmăritori și pentru că se află constant în topul creatorilor de conținut preferați de tineri, Andra Gogan se bucură de oportunități tot mai mari peste Ocean. Stabilită în Los Angeles, influencerița de la noi călătorește des între SUA și România.

Shakira este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste internaționale, cu o carieră de succes de peste două decenii.

