Lucien Laviscount a oferit primele detalii despre povestea de iubire pe care o trăiește cu Shakira: ,,Este cea mai frumoasă femeie din toate timpurile”

Shakira iubește din nou! După despărțirea de Gerard Pique, tatăl copiilor ei, Shakira pare că și-a găsit liniștea în brațele actorului Lucien Laviscount. Deși cei doi nu au confirmat oficial relația, se zvonește că trăiesc o frumoasă poveste de iubire.

Presa internațională scrie că Lucien Laviscount și Shakira s-au îndrăgostit pe platourile de filmare, iar acum el îi declară iubirea în public. Actorul în vârstă de 31 de ani a spus, de curând, despre cântăreața în vârstă de 47 de ani, că este ,,una dintre cele mai frumoase femei” pe care le-a întâlnit vreodată.

Artista nu a reușit să cucerească doar admiratorii prin hiturile lansate, ci și pe noul ei iubit, Lucien Laviscount. Actorul britanic pare că s-a îndrăgostit iremediabil de artistă și nu ratează nicio ocazie să-și exprime sentimentele.

Citește și: SHAKIRA A CONFIRMAT RELAȚIA CU UN ACTOR CELEBRU DE PE NETFLIX. BĂRBATUL ESTE CU 16 ANI MAI TÂNĂR DECÂT EA

Cum a reușit să o cucerească actorul pe Shakira

Shakira și Lucien Laviscount și-ar fi dat seama că între ei există o chimie în timp ce colaborau pentru videoclipul piesei Punteria, iar actorul britanic o susține acum la orice pas. El a declarat în nenumărate rânduri că Shakira este una dintre cele mai frumoase și incredibile artiste din toate timpurile:

,,Shakira este una dintre cele mai incredibile artiste care au onorat vreodată planeta. Dedicarea ei pentru meseria ei, pentru fanii ei și dragostea ei pentru viață este cu adevărat inspiratoare. Este unul dintre cei mai frumoși și mai muncitori oameni pe care i-am întâlnit vreodată.”, a declarat Lucien Laviscount, scrie nz.news.yahoo.com.

Pe lângă frumusețea radiantă a Shakirei, nici presupusul său iubit nu are avea cum să fie mai prejos. Astfel, Starul din ‘Emily in Paris’ a declarat și că este dornic să își mențină sănătatea sub control și crede că secretul pentru a face acest lucru este găsirea „echilibrului” în toate lucrurile din viață:

,,Cheia pentru mine este echilibrul, echilibrul în toate. Aș spune că stilul meu de viață, în general, este sănătos, îmi place să mă mențin activ și să ies să încerc lucruri noi. Este dificil, cu angajamentele de la serviciu și călătoriile să mănânc mereu bine și să am acea structură pentru a fi atât de disciplinat pe cât mi-aș dori.”, a mai spus Lucien Laviscount, conform sursei menționate anterior.

Citește și: SHAKIRA ŞI-A REFĂCUT VIAŢA DUPĂ GERARD PIQUE! CINE ESTE JULIAN EDELMAN, NOUL IUBIT AL CÂNTĂREŢEI

FOTO: Facebook