Bucurie mare în showbiz: Ellie Goulding, mamă pentru a doua oară! Dar cu alt partener

Ellie Goulding, una dintre cele mai cunoscute artiste britanice, a anunțat indirect că este din nou însărcinată, dezvăluindu-şi burtica de gravidă la gala The Fashion Awards 2025. Evenimentul a avut loc la Londra, iar apariția ei a atras atenția tuturor celor prezenți.

Îmbrăcată într-o ținută complet neagră, alcătuită dintr-o jachetă supradimensionată din piele, pantaloni trei sferturi și pantofi cu toc, cântăreața a confirmat astfel zvonurile care circulau de câteva săptămâni.

Cine este tatăl copilului

Este al doilea copil pentru Goulding, însă primul alături de actualul partener, actorul Beau Minniear. Cei doi formează un cuplu de câteva luni, relația lor devenind publică în septembrie 2025, când au fost surprinși împreună pe străzile Londrei. Minniear, în vârstă de 28 de ani, urmează să devină tată pentru prima dată, în timp ce Goulding, la 38 de ani, se pregătește să își extindă familia.

Artista mai are un fiu de patru ani și jumătate din mariajul cu Caspar Jopling, cu care a fost căsătorită timp de cinci ani. Cei doi au divorțat în februarie 2024, iar Goulding și-a refăcut viața la scurt timp după separare. Relația cu Beau Minniear a venit ca un nou început, iar acum cântăreața trăiește o etapă plină de entuziasm și emoție.

Ellie Goulding a devenit mămică pentru a doua oară

Zvonurile despre sarcina ei au fost alimentate de o postare a lui Minniear, în care artista apărea întinsă pe pat, cu fața parțial acoperită. Fotografia a stârnit curiozitatea fanilor, iar apariția publică de la gala de modă a confirmat oficial vestea.

Artista se află într-un moment de tranziție personală și profesională. După ani de carieră intensă și un divorț mediatizat, artista își găsește fericirea într-o nouă relație și se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Această etapă marchează un capitol important în viața ei, demonstrând că își dorește să îmbine succesul muzical cu rolul de părinte.

Astfel, Goulding își continuă parcursul personal cu optimism, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să afle mai multe detalii despre venirea pe lume a noului copil.

