David Popovici, lecție de modestie! Cum a reacționat după ce fost întâlnit în vacanță

De: Anca Chihaie 30/08/2025 | 15:03
La numai 20 de ani, David Popovici reușește să îmbine două lumi aparent opuse: cea a performanței sportive de nivel mondial și cea a unei vieți simple, trăite cu discreție și modestie. Iată în ce vacanță a plecat sportivul!

Considerat deja unul dintre cei mai valoroși înotători ai generației sale, sportivul român și-a consolidat statutul printr-un palmares impresionant, dar preferă să rămână departe de strălucirea și extravaganța pe care succesul i le-ar putea oferi.

David Popovici, vacanță la Sibiu

Recent, tânărul campion a ales să își petreacă o parte din vacanță la Sibiu, un oraș încărcat de istorie și tradiție. Prezența lui nu a fost marcată de evenimente publice sau apariții spectaculoase, ci de o seară liniștită petrecută într-un restaurant din centrul vechi, în apropiere de Piața Mică. Popovici a fost observat luând masa alături de un prieten, într-un cadru relaxat, discret, ca orice vizitator care caută o clipă de respiro.

Cei aflați în apropiere l-au recunoscut, dar au preferat să îi respecte intimitatea. La finalul cinei, sportivul a acceptat să fie fotografiat alături de câteva persoane, interacțiunea fiind una firească, departe de gesturi spectaculoase sau momente ostentative.

„A stat la o masă spre turn și după ce a servit cina a fost amabil cu toată lumea și a făcut fotografii. Dar e super, super cu mult bun simț!”, a spus un localnic, potrivit publicației Turnul Sfatului.

Deși obișnuit cu marile competiții internaționale, David Popovici a demonstrat că poate aprecia și clipele de normalitate. Dacă în bazin este asociat cu recorduri, presiune și tensiune competitivă, în viața de zi cu zi își dorește liniște și echilibru. Această dualitate, între spectaculosul arenei sportive și simplitatea cotidiană, îl face cu atât mai apreciat de public.

Performanțele sale sportive sunt deja notabile pentru vârsta sa. În 2022, la Campionatele Mondiale, a cucerit două titluri supreme, iar trei ani mai târziu, în 2025, și-a confirmat valoarea printr-o nouă dublă victorie mondială, la competiția desfășurată în Singapore. La acestea se adaugă cele patru titluri europene – două câștigate la Roma în 2022 și alte două la Belgrad, în 2024. Jocurile Olimpice de la Paris, desfășurate în vara anului 2024, au adus României o nouă pagină de istorie, prin aurul cucerit la 200 de metri liber și bronzul la 100 de metri liber. Rezultatele l-au consacrat drept unul dintre liderii natației internaționale și au readus România în atenția sportului mondial.

Alegerea de a-și petrece timpul liber în țară, departe de destinații luxoase, reflectă o filosofie personală bazată pe simplitate. Într-o perioadă în care mulți sportivi de top sunt înconjurați de extravagante, Popovici demonstrează că succesul nu trebuie neapărat să fie însoțit de afișarea unei vieți somptuoase.

