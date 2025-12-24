Acasă » Știri » Știri externe » Încă o lovitură pentru Prințul Andrew. Ce au decis autoritățile în privința fratelui Regelui Charles

Încă o lovitură pentru Prințul Andrew. Ce au decis autoritățile în privința fratelui Regelui Charles

De: Daniel Matei 24/12/2025 | 07:50
Încă o lovitură pentru Prințul Andrew. Ce au decis autoritățile în privința fratelui Regelui Charles
Sursa foto: Profimedia

Autoritățile au decis retragerea permisului de port-armă deținut de Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles al Marii Britanii, aceasta fiind cea mai recentă umilință prin care trece fostul membru al Familiei Regale britanice.

Fostul Duce de York, în vârstă de 65 de ani, este cunoscut ca un vânător pasionat și proprietar al unei game de puști și alte tipuri de arme de foc. În trecut, Andrew, căzut în dizgrație, a organizat în mod regulat evenimente de tir la moșiile regale, inclusiv Sandringham și Balmoral, amintește Daily Mail.

După ce a ieșit la iveală că Andrew a organizat un eveniment de ziua de naștere pentru Ghislaine Maxwell, complicea lui Jeffrey Epstein, la Sandringham, proprietatea privată a regelui din Norfolk, în anul 2000, acesta a încercat ulterior să minimizeze importanța evenimentului.
Însă Poliția Metropolitană, responsabilă pentru l-ar fi vizitat pe Andrew la domiciliul său actual, Royal Lodge din Windsor, în noiembrie.

Surse susțin că Andrew a folosit un valet pentru a se ocupa de ofițerii specializați ai Poliției Metropolitane, care l-ar fi interogat pe fostul duce „destul de amănunțit”.

Se pare că ofițerii nu i-au confiscat armele de foc lui Andrew, dar au impus sancțiuni severe cu privire la modul în care sunt depozitate armele și cine are acces la ele.

Decizia de a-i revoca licența lui Andrew vine în urma unei revizuiri de securitate și înseamnă că acesta nu va mai putea transporta sau utiliza armele sale de foc decât sub supravegherea strictă a unor experți, mai notează sursa citată.

Prințul Andrew, respins și de propria fiică

Prințesa Beatrice, fiica fratelui Regelui Charles al Marii Britanii, Andrew Mountbatten-Windsor, ar urma să evite să petreacă anul acesta Crăciunul alături de tatăl său și va pleca din țară de sărbători, scrie presa.

Potrivit informațiilor vehiculate zilele acestea, prințesa, în vârstă de 37 de ani, ar fi refuzat și invitația Regelui Charles de a petrece Crăciunul la Sandringham pentru „a evita jena” de a sta alături de tatăl său, căzut în dizgrație în urma scandalului sexual în care a fost implicat.

Presa din Regat scrie că Beatrice se simte „împărțită între loialitatea față de Rege și față de părinții ei”.

Așadar, Beatrice este pregătită să petreacă sezonul festiv în străinătate, într-o excursie la schi cu soțul, copiii și prietenii ei, evitând să stea cu tatăl său. De asemenea, Beatrice intenționează să stea departe și de mama ei, Sarah Ferguson, și să plece într-o vacanță în străinătate cu soțul său, Edoardo Mapelli Mozzi, și prietenii acestuia.

CITEȘTE ȘI:

Prințul Andrew, dat afară de Regele Charles din reședința Royal Lodge. Unde va locui de acum înainte

Prințul Andrew are obiceiuri ciudate în dormitor! Angajații sunt certați dacă nu îi aranjează… jucăriile corect

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top 10 cele mai bune scurtmetraje de Crăciun. Ce merită văzut de sărbători
Showbiz internațional
Top 10 cele mai bune scurtmetraje de Crăciun. Ce merită văzut de sărbători
Ce face Papa Leon când nu poate să doarmă? Obiceiul lui a fost descoperit de internauți
Showbiz internațional
Ce face Papa Leon când nu poate să doarmă? Obiceiul lui a fost descoperit de internauți
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și...
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna”
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru...
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete
Digi24
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate...
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de...
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate
Digi 24
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele...
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat. Ce spune Secretariatul pentru Culte
Digi24
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat....
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai tare test psihologic de Ajun | Alege unul dintre cei 3 brazi și îți vom spune cine ești, ...
Cel mai tare test psihologic de Ajun | Alege unul dintre cei 3 brazi și îți vom spune cine ești, de fapt
Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului
Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Lovitură dură pe front! Kievul confirmă pierderea Siverskului
Lovitură dură pe front! Kievul confirmă pierderea Siverskului
Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa de Crăciun. Secretul rețetei ...
Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa de Crăciun. Secretul rețetei bunicilor de la țară
Vezi toate știrile
×