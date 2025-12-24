Încă o lovitură pentru Prințul Andrew. Ce au decis autoritățile în privința fratelui Regelui Charles

Autoritățile au decis retragerea permisului de port-armă deținut de Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles al Marii Britanii, aceasta fiind cea mai recentă umilință prin care trece fostul membru al Familiei Regale britanice.

Fostul Duce de York, în vârstă de 65 de ani, este cunoscut ca un vânător pasionat și proprietar al unei game de puști și alte tipuri de arme de foc. În trecut, Andrew, căzut în dizgrație, a organizat în mod regulat evenimente de tir la moșiile regale, inclusiv Sandringham și Balmoral, amintește Daily Mail.

După ce a ieșit la iveală că Andrew a organizat un eveniment de ziua de naștere pentru Ghislaine Maxwell, complicea lui Jeffrey Epstein, la Sandringham, proprietatea privată a regelui din Norfolk, în anul 2000, acesta a încercat ulterior să minimizeze importanța evenimentului.

Însă Poliția Metropolitană, responsabilă pentru l-ar fi vizitat pe Andrew la domiciliul său actual, Royal Lodge din Windsor, în noiembrie.

Surse susțin că Andrew a folosit un valet pentru a se ocupa de ofițerii specializați ai Poliției Metropolitane, care l-ar fi interogat pe fostul duce „destul de amănunțit”.

Se pare că ofițerii nu i-au confiscat armele de foc lui Andrew, dar au impus sancțiuni severe cu privire la modul în care sunt depozitate armele și cine are acces la ele.

Decizia de a-i revoca licența lui Andrew vine în urma unei revizuiri de securitate și înseamnă că acesta nu va mai putea transporta sau utiliza armele sale de foc decât sub supravegherea strictă a unor experți, mai notează sursa citată.

Prințul Andrew, respins și de propria fiică

Prințesa Beatrice, fiica fratelui Regelui Charles al Marii Britanii, Andrew Mountbatten-Windsor, ar urma să evite să petreacă anul acesta Crăciunul alături de tatăl său și va pleca din țară de sărbători, scrie presa.

Potrivit informațiilor vehiculate zilele acestea, prințesa, în vârstă de 37 de ani, ar fi refuzat și invitația Regelui Charles de a petrece Crăciunul la Sandringham pentru „a evita jena” de a sta alături de tatăl său, căzut în dizgrație în urma scandalului sexual în care a fost implicat.

Presa din Regat scrie că Beatrice se simte „împărțită între loialitatea față de Rege și față de părinții ei”.

Așadar, Beatrice este pregătită să petreacă sezonul festiv în străinătate, într-o excursie la schi cu soțul, copiii și prietenii ei, evitând să stea cu tatăl său. De asemenea, Beatrice intenționează să stea departe și de mama ei, Sarah Ferguson, și să plece într-o vacanță în străinătate cu soțul său, Edoardo Mapelli Mozzi, și prietenii acestuia.

