Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă

Ion Iliescu este condus pe ultimul drum astăzi, 7 august. Acesta o să fie înmormântat cu onoruri și își va dormi somnul de veci în Cimitirul Ghencea 3 din Capitală. Gabriela Lucuțar, cunoscuta patroană de pompe funebre care s-a ocupat de funeraliile Mioarei Roman, Ionela Prodan sau de cele ale lui Silviu Prigoană, a analizat înmormântarea fostului președinte. Aceasta a dezvăluit cât costă sicriul din lemn în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu.

Potrivit ultimelor buletine medicale emise de Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București, starea de sănătate a lui Ion Iliescu era critică. Internat din luna iunie, acesta fusese diagnosticat cu cancer pulmonar, iar în ultimele săptămâni medicii nu mai aveau speranțe. Marți, fostul președinte și-a dat ultima suflare. Iar astăzi, 7 august, este condus pe ultimul drum.

Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu

Ion Iliescu o să fie înmormântat joi, 7 august, în aceeași zi în care Guvernul a declart zi de doliu național. Este primul fost președinte pentru care sunt organizate funeralii de stat. Potrivit legii, funeraliile de stat sunt ceremonii oficiale organizate de Guvern în cazul decesului Preşedintelui României şi al foştilor şefi de stat ai României și includ onoruri militare.

Se estimează că statul ar fi cheltuit peste 300 de mii de euro în total pentru înmormântarea lui Ion Iliescu. De asemenea, Gabriela Lucuțar a vorbit despre sicriul în care a fost depus trupul fostului președinte. Cu un ochi format și atent, aceasta a analizat totul și a dat verdictul. Se pare că prețul pentru sicriu poate ajunge până la 5.000 de euro.

„Este un sicriu cu denumirea Lincoln, culoare mahon, la cumpărare poate ajunge până la 5.000 de euro, depinde de lemnul din care este făcut și de detaliile din interior. E lemn masiv, cherry patina culoare”, a declarat Gabriela Lucuțar, potrivit click.ro.

Înmormântarea lui Ion Iliescu

Înmormântarea fostului președinte al României are loc astăzi, 7 august, după un program bine stabilit. Participanții la înmormântare vor sosi până la ora 10:00 la Cotroceni, atunci când va începe un scurt moment religios.

Apoi urmează ceremonia Gărzii la catafalc și momentul de reculegere. Sicriul va fi purtat spre ieșirea din Palat, se va trage clopotul la biserica de la Cotroceni, va urma oficierea slujbei religioase, iar la 11:35, cortegiul va pleca spre cimitirul Ghencea, unde Ion Iliescu va fi înmormântat doar în prezenta familiei și a apropiaților.

