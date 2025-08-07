Cum au murit cei 3 frați ai lui Ion Iliescu. Fostul președinte povestea tragediile cu lacrimi în ochi

Ion Iliescu s-a stins din viață în data de 5 august, la vârsta de 95 de ani. După o lungă suferință, fostul președinte al României și-a dat ultima suflare. Astăzi, acesta o să fie condus pe ultimul drum. Puțin sunt cei care știu că Ion Iliescu a fost cel mai longevi dintre frații săi. Fostul șef de stat a mai avut trei frați, însă tot au murit înaintea lui, chiar dacă el a fost cel mai mare. Despre moartea fraților, Ion Iliescu vorbea cu ochii în lacrimi în urmă cu ceva timp.

Potrivit ultimelor buletine medicale emise de Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București, starea de sănătate a lui Ion Iliescu era critică. Internat din luna iunie, acesta fusese diagnosticat cu cancer pulmonar, iar în ultimele săptămâni medicii nu mai aveau speranțe. Marți, fostul președinte și-a dat ultima suflare.

Cum au murit cei 3 frați ai lui Ion Iliescu

Așa cum spuneam, Ion Iliescu s-a stins din viață în urmă cu doar două zile, fiind răpus de problemele medicale pe care le avea. Acesta este ultimul dintre cei patru frați care a murit, chiar dacă era cel mai mare. Ion Iliescu a mai avut trei frați, iar despre moarte lor vorbea cu ochii în lacrimi, în urmă cu ceva timp.

„Am avut trei frați, dar toți trei au murit. Eu sunt cel mai în vârstă dintre cei patru fraţi. S-au dus toţi, pe rând…”, a povestit Ion Iliescu.

Primul dintre frații fostului președinte care s-a stins din viață a fost Eugen Iliescu. Acesta a murit în anul 1984, atunci când se afla în Irak. Acesta a decedat în urma unui infarct.

„Lucra pe un şantier în Irak, la Kirkuk. A făcut infarct şi a murit acolo. În acea perioadă eu fusesem dat afară de la Institutul Apelor şi, cu greu, după trei luni, mi-am găsit un loc de muncă la editură. În acest timp, el venea în ţară, într-un coşciug sigilat”, povestea fostul președinte, cu ochii în lacrimi.

Al doilea frate care s-a stins din viață a fost mezinul familie, Mihai. Despre el, Ion Iliescu spunea că a fost cel mai inteligent dintre frați, însă a fost răpus de o boală grea: cancer.

„A avut cancer la plămâni, fiind un fumător înrăit. Poate cel mai inteligent dintre noi, Mihai a studiat limba arabă, dar şi când a fost maică-mea plecată în Rusia, a prins din mers limbile rusă, italiană, engleză; avea o minte foarte ageră. A murit la mai puţin de 60 de ani”, mai spunea Ion Iliescu.

Iar în anul 2025 a decedat și ultimul frate a lui Ion Iliescu, Crișan. Acesta a fost cel mai necunoscut publicului, preferând să stea departe de luminile refectoarelor ce îl înconjurau pe fratele său mai mare.

