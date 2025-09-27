Acasă » Știri » Mai rar așa ceva! Gabriela Lucuțar și-a organizat propria înmormântare

Mai rar așa ceva! Gabriela Lucuțar și-a organizat propria înmormântare

De: Denisa Iordache 27/09/2025 | 13:41
Mai rar așa ceva! Gabriela Lucuțar și-a organizat propria înmormântare
Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar. Sursă - social media.
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Cunoscută drept „Regina Întunericului” pentru afacerea sa cu pompe funebre și modul în care organizează înmormântări și parastase ca la carte, Gabriela Lucuțar a surprins din nou publicul. Deși mulți își pun speranța ca cei dragi să se ocupe de ultimele detalii, Gabriela a mărturisit că ea însăși se teme că, atunci când va veni momentul, nu va fi aranjată cum își dorește.

În cariera sa, Gabriela a avut grijă ca funeraliile altora să fie impecabile, iar experiența i-a arătat cât de mult contează fiecare detaliu. Tocmai de aceea a decis să își planifice în avans propria înmormântare, ca să se asigure că totul va fi exact așa cum își dorește, de la coafură și machiaj, până la modul în care va fi prezentată ultima sa plecare.

Gabriela Lucuțar și-a organizat propria înmormântare

Cea care se ocupă impecabil de ultimul drum al altora a decis să își planifice în detaliu propria înmormântare, de teamă că altcineva nu va face lucrurile exact așa cum îi place. Mai mult, a stabilit deja cine o va coafa și machia, astfel încât să fie aranjată perfect chiar și atunci.

„Vine vremea când eu voi muri. Toți vom muri, nu scăpăm niciunul. Se ocupă de mine cineva, nu pot să mă ocup eu, că ar fi perfect. Aș face cel mai bine. De asta îmi este foarte frică. Cine mă va face pe mine?

Pentru că întotdeauna mi-a plăcut să fiu aranjată. I-am și spus hairstylistului: „fii atent, eu te bântui. Când se va întâmpla, dacă nu-mi faci părul, dacă nu arăt bine, v-ați nenorocit toți.’

A zis: „Fără probleme, pe tine vin să te fac. Nu vreau să mă cauți’. Și dacă zice că: „să o fac la mișto’, nu, pentru că sufletul meu este acolo, energia mea. Când ieși pe gheață și ți-ai spart fațetele, să știi că eu am fost. Când peste o săptămână ți-a bubuit, eu am fost. Pentru că ei asta fac, dacă îi superi. Nu vrem să-i supărăm”, a povestit Gabriela Lucuțar, invitată în cadrul „Hai la Podcast cu Giani Kiriță”.

Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

CITEȘTE ȘI:

Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă

A leșinat după ce sicriul lui Ion Cernea, soțul Irinei Loghin, a ajuns la cimitirul Bellu. Cei prezenți i-au acordat ajutor pe o bancă

Tags:
Iți recomandăm
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre deces
Știri
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre deces
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă aş şti că asta ar fi ultima oară…”
Știri
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă aş şti…
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000...
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
WOWBiz.ro
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care...
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Digi 24
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este...
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
kfetele.ro
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a...
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
observatornews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul
Fanatik.ro
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea...
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce...
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului românesc
Capital.ro
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului...
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Romania TV
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Rozătoarele, alungate natural din casă. Soluții simple, fără otrăvuri
evz.ro
Rozătoarele, alungate natural din casă. Soluții simple, fără otrăvuri
Delta Dunării, FALIMENTATĂ de Bolojan! Strigăt disperat: „Nu m-am întors acasă ca să mă alungi înapoi!”
Gandul.ro
Delta Dunării, FALIMENTATĂ de Bolojan! Strigăt disperat: „Nu m-am întors acasă ca să mă alungi...
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am luptat în fiecare zi
as.ro
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am...
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un...
Gheorghe Turda rupe tăcerea:
radioimpuls.ro
Gheorghe Turda rupe tăcerea: "Nu vreau să fie iar scandal, dar vreau să spun". Ce a povestit...
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalist care obișnuia să meargă băut la antrenamente
Fanatik.ro
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalist care...
Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul mondial la box a ales să trăiască departe de ring
Fanatik.ro
Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că ...
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că și-a înscenat moartea. Minciuni în lanț despre apelul polițistului
Test de logică | Găsiți singura cifră din această imagine care nu este 8
Test de logică | Găsiți singura cifră din această imagine care nu este 8
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre ...
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre deces
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care intră în conflicte grave absolut degeaba
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care intră în conflicte grave absolut degeaba
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă ...
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă aş şti că asta ar fi ultima oară…”
Atenție mare! Ce riscuri ascund fotografiile digitale. Experții avertizează asupra atacurilor AI
Atenție mare! Ce riscuri ascund fotografiile digitale. Experții avertizează asupra atacurilor AI
Vezi toate știrile
×