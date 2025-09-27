Mai rar așa ceva! Gabriela Lucuțar și-a organizat propria înmormântare

Cunoscută drept „Regina Întunericului” pentru afacerea sa cu pompe funebre și modul în care organizează înmormântări și parastase ca la carte, Gabriela Lucuțar a surprins din nou publicul. Deși mulți își pun speranța ca cei dragi să se ocupe de ultimele detalii, Gabriela a mărturisit că ea însăși se teme că, atunci când va veni momentul, nu va fi aranjată cum își dorește.

În cariera sa, Gabriela a avut grijă ca funeraliile altora să fie impecabile, iar experiența i-a arătat cât de mult contează fiecare detaliu. Tocmai de aceea a decis să își planifice în avans propria înmormântare, ca să se asigure că totul va fi exact așa cum își dorește, de la coafură și machiaj, până la modul în care va fi prezentată ultima sa plecare.

Gabriela Lucuțar și-a organizat propria înmormântare

Cea care se ocupă impecabil de ultimul drum al altora a decis să își planifice în detaliu propria înmormântare, de teamă că altcineva nu va face lucrurile exact așa cum îi place. Mai mult, a stabilit deja cine o va coafa și machia, astfel încât să fie aranjată perfect chiar și atunci.

„Vine vremea când eu voi muri. Toți vom muri, nu scăpăm niciunul. Se ocupă de mine cineva, nu pot să mă ocup eu, că ar fi perfect. Aș face cel mai bine. De asta îmi este foarte frică. Cine mă va face pe mine? Pentru că întotdeauna mi-a plăcut să fiu aranjată. I-am și spus hairstylistului: „fii atent, eu te bântui. Când se va întâmpla, dacă nu-mi faci părul, dacă nu arăt bine, v-ați nenorocit toți.’ A zis: „Fără probleme, pe tine vin să te fac. Nu vreau să mă cauți’. Și dacă zice că: „să o fac la mișto’, nu, pentru că sufletul meu este acolo, energia mea. Când ieși pe gheață și ți-ai spart fațetele, să știi că eu am fost. Când peste o săptămână ți-a bubuit, eu am fost. Pentru că ei asta fac, dacă îi superi. Nu vrem să-i supărăm”, a povestit Gabriela Lucuțar, invitată în cadrul „Hai la Podcast cu Giani Kiriță”.

