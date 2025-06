Acuzații de ABUZ ale Poliției asupra Gabrielei Lucuțar! „Regina Întunericului” ar fi fost țintă SIGURĂ. Care e motivul

Gabriela Lucuțar, cunoscută drept „Regina Întunericului”, a ajuns în mijlocul unui scandal neașteptat, după ce a acceptat să se ocupe de înmormântarea lui Ciprian Pian. Deși avea misiunea de a se ocupa de funerariile fratelui celebrului Emi Pian, gestul său a atras atenția autorităților într-un mod care a stârnit controverse. Poliția a intervenit în forță, iar „Regina Întunericului” s-a ales cu dosar penal. Însă, avocatul ei susține că este vorba despre un abuz clar mascat sub aparența unor verificări de rutină.

Totul s-a întâmplat în momentul în care Gabriela Lucuțar a adus acasă trupul neînsuflețit al lui Ciprian Pian de la Institutul Național de Medicină Legală. Folosind o mașină mortuară și fiind chiar ea la volan, femeia a intrat cu sicriul în curtea familiei îndurerate. Însă, imediat după sosire, poliția a apărut la fața locului. Și nu o singură dată, ci de trei ori. În final, s-a ales cu dosar penal pentru blocarea traficului rutier și i s-a reținut permisul de conducere.

Așa cum spuneam, Gabriela Lucuțar s-a ales cu dosar penal și a rămas fără permis, însă avocatul ei, Adrian Cuculis, susține că toate acestea nu au nici un temei și la mijloc ar fi mai mult vorba despre un abuz, așa că nu are de gând să lase lucrurile așa. Adrian Cuculis a avut o reacție fermă în urma celor întâmplate.

De asemenea, acesta a subliniat că Gabriela Lucuțar nu are vreo legătură cu clanurile interlope și nici cu familia Duduianu.

Gabriela Lucuțar este acuzată că, în timp ce manevra mașina mortuară pentru a intra în curte, ar fi blocat temporar traficul. Ei bine, avocatul susține că acuzația nu are temei.

„Femeia asta a dat cu spatele, a băgat în curte și e acuzată că a blocat traficul rutier în sensul blocării traficului rutier din Codul Penal. Treaba asta nu e susținută de absolut nimic. Acest lucru, din punctul meu de vedere, are legătură poate cu vreun îndemn al cuiva: faceți ceva, luați-le și permisele”, a mai spus Adrian Cuculis.

În cazul Gabrielei Lucuțar, poliția a intervenit de trei ori. Prima dată, pentru că ITP-ul mașinii era expirat de trei zile. „A uitat să-l facă, nimic de comentat, au acționat foarte bine”, a recunoscut și avocatul.

A doua oară, Gabriela Lucuțar a fost scoasă din curtea unde se afla și pusă să sufle în etilotest. Iar a treia oară i s-a adus oficial la cunoștință că i se întocmește dosar penal pentru blocarea traficului.

„Alți polițiști, alte echipe de polițiști. Ea nu are permis, nu are nici dovadă. Ea ca să-și desfășoare activitatea, acum are nevoie de șofer”, a mai precizat Cuculis.