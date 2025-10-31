Am aflat cum își așteaptă Anca Serea soțul în noaptea de Hallowen! A pregătit decorul, bomboanele și ținuta specială: “Am niște urechiușe și…” 

Anca Serea este super pregătită de Halloween. În fiecare an, vedeta serbează împreună cu familia, asta deoarece locuiește într-un cartier în care se păstrează astfel de tradiții. CANCAN.RO a vorbit cu soția lui Adi Sînă, care ne-a dezvăluit ce costum interesant a ales de data aceasta. Fiecare membru al familiei se va costuma altfel și vor aștepta copiii, cu tradiționalul Trick or Treat. Cât despre experiențe paranormale și forțe supranaturale, pentru că tot suntem în perioada spooky a anului, fosta prezentatoare ne-a mărturisit și ce dorință arzătoare are în acest sens.

Anca Serea are planul bine stabilit pentru seara de Halloween. S-a pregătit intens din timp împreună cu întreaga familie. Au sculptat dovleci, pe care i-au așezat în fața casei, alături de alte decorațiuni specifice și așteaptă ca întreg cartierul să se trezească la viață, cu fel și fel de personaje interesante.

Vedeta a cumpărat și foooarte multe bomboane, pentru a le oferi celor mici, care vor veni cu colindul (american). 🎃 Ce să mai, toate sunt puse la punct!

Anca Serea: „Mă costumez în pisică”

Vă spuneam în rândurile de mai sus că vedeta și-a ales cu grijă și costumul pentru anul acesta. Nimic scary, ci se va deghiza într-o pisicuță. Un fel de Catwoman, de fapt, pentru că va purta o ținută all black, cu urechiușe. Cât despre copiii fostei prezentatoare, avem o întreagă pleiadă interesantă de personaje. De la Harry Potter și vrăjitoare, până la un îngeraș Victoria’s Secret. Și dacă tot am prins-o în vria pregătirilor, am întrebat-o și despre experiențe paranormale ori puteri supranaturale. Iar răspunsul ei a fost clar. Și-ar dori să fie nemuritoare. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte este dorința ei.

Noi locuim într-un cartier unde sunt foarte mulți americani, iar aici se păstrează tradițiile de Halloween, iar copiilor le este drag să sărbătorească. Leah se va costuma într-o mică vrăjitoare magică, Sarah va fi un îngeraș Victoria’s Secret, Moise va fi Harry Potter, iar eu mă costumez în pisică, mă îmbrac în negru, am și niște urechiușe. La noi sunt vreo 2000 de oameni, aici, și în fiecare an vin și prieteni, mulți copii, e frumos. Toată lumea decorează în fața casei, se fac focuri, iar noi ne adaptăm. Am sculptat și noi dovleci și am aranjat, suntem pregătiți. Am cumpărat o tonă de bomboane pentru copii, care vin cu Trick or Treat, încercăm și noi să ținem pasul. Eu sunt un om credincios, și nu las mintea să mi-o ia razna, nu cred în spirite sau forțe supranaturale. Eu cred în puterea binelui. Dar dacă totuși aș putea alege să am o putere supranaturală, aș alege să nu mai existe oameni bolnavi, care suferă. Și cred că aș alege și nemurirea, mi-ar plăcea să fiu nemuritoare, nu pentru noi, mai ales pentru cei dragi, să fim cu toții nemuritori. Mi-aș dori tinerețe veșnică, dacă s-ar putea, a declarat Anca Serea pentru CANCAN.RO.

